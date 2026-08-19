Greve dos coletores de lixo chega ao fim em Cotia após acordo na Justiça

Paralisação provocou impactos na coleta em diversos bairros; trabalhadores aprovaram acordo nesta quarta-feira (19) e serviço será retomado gradualmente

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após dias de paralisação que afetaram a coleta de resíduos em diferentes bairros do município. O encerramento ocorreu depois de um acordo firmado na noite de terça-feira (18), durante audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), e aprovado pelos trabalhadores em assembleia realizada na manhã desta quarta. A greve dos coletores de lixo em Cotia chegou ao fim nesta quarta-feira (19),O encerramento ocorreu depois de um acordo firmado na noite de terça-feira (18), durante audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), e aprovado pelos trabalhadores em assembleia realizada na manhã desta quarta.





Segundo a Prefeitura de Cotia, o serviço será intensificado nos próximos dias para atender as regiões que foram mais prejudicadas durante a greve e normalizar gradativamente a coleta em toda a cidade.





Greve começou após impasse trabalhista



A paralisação teve como principal motivo uma série de pendências trabalhistas, especialmente atrasos nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Durante as negociações realizadas no Tribunal, os trabalhadores também relataram problemas relacionados à manutenção da frota de caminhões, equipamentos de proteção individual, empréstimos consignados e outras obrigações trabalhistas.



O Ministério Público do Trabalho apontou a existência de débitos recorrentes e individualizados de FGTS e indicou responsabilidade da empresa na deflagração do movimento. A Cotia Ambiental informou, durante as negociações, que havia regularizado parte das pendências e outros benefícios.



Em uma das etapas do conflito, a Justiça havia determinado que pelo menos 70% dos serviços de coleta fossem mantidos em Cotia e Embu das Artes, por se tratar de uma atividade essencial. A decisão previa multas em caso de descumprimento. A paralisação teve como principal motivo uma série de pendências trabalhistas, especialmente atrasos nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).Durante as negociações realizadas no Tribunal, os trabalhadores também relataram problemas relacionados à manutenção da frota de caminhões, equipamentos de proteção individual, empréstimos consignados e outras obrigações trabalhistas.O Ministério Público do Trabalho apontou a existência de débitos recorrentes e individualizados de FGTS e indicou responsabilidade da empresa na deflagração do movimento. A Cotia Ambiental informou, durante as negociações, que havia regularizado parte das pendências e outros benefícios.Em uma das etapas do conflito,, por se tratar de uma atividade essencial. A decisão previa multas em caso de descumprimento.



Prefeitura manteve operação de contingência



Durante a paralisação, a Prefeitura de Cotia informou que manteve uma equipe de contingência para reduzir os impactos à população e atender os pontos considerados mais críticos.



O município também afirmou que os pagamentos previstos no contrato com a empresa estão em dia e que a execução regular da coleta é responsabilidade da prestadora do serviço.



Com o fim da greve, a administração municipal informou que continuará acompanhando a execução dos trabalhos até que o atendimento seja completamente normalizado.



Coleta será reforçada nos bairros



Segundo a Prefeitura, a retomada das equipes permitirá a intensificação da coleta nos bairros afetados pelos dias de paralisação.



A normalização, porém, será gradual, já que será necessário recuperar o serviço acumulado durante o período em que parte das equipes permaneceu parada.



A administração municipal afirma que continuará fiscalizando a operação e acompanhando a prestação do serviço até a completa regularização da coleta em Cotia.



A decisão anterior do TRT-2, que determinou a manutenção mínima de 70% da coleta durante o movimento, também envolveu a operação da Cotia Ambiental em Embu das Artes.

Com o fim da paralisação, as equipes da Cotia Ambiental, empresa responsável pela coleta também em Embu das Artes, retomaram as atividades.