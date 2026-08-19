Câmara derruba veto de Formiga e mantém projeto que prevê folga no aniversário de servidores de Cotia

Neto Rossi

Veto do prefeito foi rejeitado por 16 votos durante sessão desta terça-feira (18); projeto volta ao Executivo, que terá 15 dias para sancionar a proposta

Foto: Câmara de Cotia 

A Câmara Municipal de Cotia rejeitou, por 16 votos, o veto integral do prefeito Welington Formiga ao Projeto de Lei nº 55/2026, que prevê a concessão de um dia de folga remunerada no aniversário dos servidores públicos municipais. A decisão foi tomada durante a sessão desta terça-feira (18).

Com a derrubada do veto, o projeto retorna agora ao prefeito, que terá 15 dias para sancionar a proposta. Caso o Executivo não se manifeste dentro desse prazo, a matéria poderá ser promulgada pelo presidente da Câmara, procedimento que produz, na prática, o mesmo efeito da sanção.

A proposta, de autoria dos vereadores Sérgio Folha e Almir Rodrigues, havia sido aprovada anteriormente por 16 votos. O texto estabelece o chamado “abono aniversário natalício”, permitindo que servidores efetivos, comissionados e contratados se ausentem do trabalho no dia do aniversário, sem desconto na remuneração.
 
Prefeito havia vetado o projeto

O veto integral foi encaminhado pelo prefeito à Câmara em junho. Na justificativa, Formiga alegou que o projeto apresentava inconstitucionalidade formal e material, argumentando que a criação de benefícios e vantagens para servidores seria uma atribuição de iniciativa do Executivo.

O prefeito também sustentou que a folga remunerada por ocasião do aniversário não atenderia ao interesse público nem às necessidades do serviço público, citando princípios como moralidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

Para embasar o veto, o Executivo apresentou decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) envolvendo leis semelhantes em outros municípios. Segundo a Prefeitura, esses precedentes apontariam inconstitucionalidade em benefícios desse tipo.
 
O que acontece agora?

Com a decisão dos vereadores de rejeitar o veto, o projeto não será arquivado e segue novamente para o Executivo.

A partir do recebimento da decisão da Câmara, o prefeito terá 15 dias para sancionar a proposta. Se a sanção não ocorrer dentro desse período, o presidente da Câmara poderá promulgar a lei.

Assim, a proposta que cria a folga remunerada no aniversário dos servidores municipais entra agora em sua etapa final de tramitação antes de definir se será efetivamente transformada em lei em Cotia.
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem