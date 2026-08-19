Rota das Capelas: desafio criado por ciclistas de Cotia reúne 46 atletas em percurso de 259 km

Prova de resistência teve largada à meia-noite e foi marcada por chuva forte, ventos e trovoadas; apenas cinco ciclistas completaram o percurso

Foto: Debora G. Catano (@debi_artes_esportes)

Coluna Esportes e Cia: O que começou como um treino entre amigos de Cotia se transformou em um desafio de resistência que reuniu 46 ciclistas de diferentes cidades do estado de São Paulo no último sábado (15), em Piedade. O que começou como um treino entre amigos de Cotia se transformou em um desafio de resistência que reuniu 46 ciclistas de diferentes cidades do estado de São Paulo no último sábado (15), em Piedade.





A primeira edição do Desafio Rota das Capelas teve como proposta completar, em até 24 horas, os 259 quilômetros do circuito, um dos percursos de cicloturismo mais exigentes da região.



A ideia foi do ciclista Beto Trapiá, morador de Cotia, em parceria com os amigos Leandro Foguinho e Erick.





Beto Trapiá e sua esposa Maria. Foto: Redes sociais

Inicialmente, o objetivo era apenas realizar o percurso como um treino entre amigos. A proposta, porém, ganhou novos participantes e acabou se transformando em um desafio que reuniu atletas de Cotia, cidades da região e outros municípios paulistas.



A largada aconteceu à 0h do dia 15 de agosto. Os participantes tinham 24 horas para completar os 259 quilômetros da Rota das Capelas, que percorre áreas rurais de Piedade e reúne capelas, estradas de terra, trechos de montanha e um elevado ganho de altimetria.



Chuva transforma desafio em prova de resistência



Além da distância e da altimetria, os ciclistas precisaram enfrentar condições climáticas adversas durante o percurso. Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas, atingiu a região e dificultou a progressão dos participantes.



Diante das condições, muitos ciclistas decidiram interromper o desafio por segurança. Ao final, apenas cinco dos 46 participantes conseguiram completar todo o percurso dentro da proposta de 24 horas.



Entre os concluintes estavam Abel, Moisés, Marcelo Mexerica, Juninho e Simone, única mulher a completar o desafio.









