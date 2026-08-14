Dupla bate moto durante fuga e é detida pela GCM após roubo de alianças em Cotia

Bandidos foram perseguidos pela equipe de motos da GCM e acabaram batendo em um carro na região da Vila São Joaquim; um revólver caiu durante a colisão

Foto encaminhada ao Cotia e Cia

Dois homens foram detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM) nesta sexta-feira (14), após um assalto na entrada do bairro Parque Alexandra, em Cotia.





Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia junto à GCM, a dupla é suspeita de praticar roubos de alianças na região do km 30 da Rodovia Raposo Tavares e em bairros próximos.



Após cometerem o roubo, os suspeitos se depararam com equipes de motociclistas da GCM e iniciaram uma fuga.





A perseguição seguiu até a Avenida Mathias de Camargo, onde a motocicleta utilizada pela dupla bateu em um carro, na região da Vila São Joaquim.



Durante a colisão, um revólver teria caído da motocicleta. Segundo a GCM, a placa do veículo estava sem numeração.



Ainda conforme as informações apuradas pela reportagem, os suspeitos estavam com a aliança levada de uma das vítimas. Duas vítimas foram encaminhadas à delegacia para realizar o reconhecimento da dupla.



A ocorrência foi apresentada na delegacia, e os suspeitos deverão ser indiciados por roubo e porte ilegal de arma de fogo.