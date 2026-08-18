VÍDEO mostra momento em que caminhão bate em passarela, que desaba e deixa dois mortos em SP

Imagens registram o momento exato em que o caminhão atinge a estrutura e a passarela desaba sobre os veículos que passavam pela Rodovia Fernão Dias

Imagens: Reprodução

Um vídeo mostra o exato momento em que uma passarela desaba sobre a Rodovia Fernão Dias (BR-381) após ser atingida por um caminhão, na manhã desta terça-feira (18), em Vargem, no interior de São Paulo.



As imagens, obtidas pela Rede Vanguarda, mostram o caminhão atingindo a estrutura. Segundos depois, a passarela desaba sobre a pista e atinge um carro e outro caminhão que passavam pelo local.



Duas pessoas morreram no acidente. O casal estava no carro atingido pela estrutura. Um motorista de caminhão ficou ferido, foi retirado das ferragens e encaminhado para atendimento médico.



O motorista do caminhão que atingiu a passarela também teve ferimentos leves e foi levado para uma unidade de saúde. Após receber atendimento, ele deverá ser encaminhado à delegacia para prestar depoimento e realizar os procedimentos previstos na investigação.

Rodovia está interditada



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 4,1, no sentido São Paulo. A rodovia permanece interditada nos dois sentidos, provocando longos congestionamentos.



Por volta das 13h, eram registrados 11 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo e 5 quilômetros no sentido Belo Horizonte, segundo a concessionária responsável pela rodovia.



Equipes de resgate, inspeção e guincho trabalham na ocorrência. A PRF orienta os motoristas a evitar o trecho e utilizar rotas alternativas enquanto a pista permanecer bloqueada.







