Dia D da vacinação terá cinco pontos de atendimento em Cotia neste sábado

Campanha oferece 20 tipos de vacinas para crianças e adolescentes; vacinação contra o sarampo também estará disponível

Foto: Juliano Barbosa

Cotia realiza neste sábado (22) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com cinco pontos de atendimento abertos das 9h às 16h. A ação é voltada principalmente para crianças e adolescentes menores de 15 anos que precisam atualizar a caderneta de vacinação.



Vacinação contra o sarampo



A Secretaria Municipal de Saúde informa que Cotia não registra casos de sarampo desde novembro de 2020. Em 2026, não há casos confirmados ou em investigação no município.



Durante o Dia D, pessoas de 6 meses a 59 anos também poderão receber a vacina contra o sarampo, independentemente do histórico vacinal, desde que sejam respeitados os intervalos entre as doses e as contraindicações.



Confira os locais



UBS Atalaia

Rua Demétrio Calfat, 300 – Parque Santa Rita de Cássia



UBS Caucaia

Avenida Roque Celestino Pires – Caucaia do Alto



UBS Portão

Avenida Vasco Massafeli, 605 – Portão



UBS Assa

Rua Santo Antônio, 406 – Vila Santo Antônio – Granja Viana



Shopping Granja Viana

Rodovia Raposo Tavares, km 23,5



Horário: sábado (22), das 9h às 16h.

Além de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), haverá atendimento no Shopping Granja Viana. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que as equipes verifiquem o histórico e apliquem apenas as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas previstos no Calendário Nacional de Vacinação.Ao todo, estarão disponíveis 20 vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo doses contra poliomielite, rotavírus, meningite, influenza, Covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, hepatites A e B e HPV.