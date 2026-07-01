Vale-transporte dos ônibus municipais de Cotia passa a custar R$ 7,50 nesta quarta-feira (1º)

A cobrança de R$ 7,50 para o vale-transporte já deveria ter começado anteriormente, mas foi adiada após uma falha no sistema de bilhetagem da concessionária Viação Raposo Tavares. Na ocasião, usuários relataram que créditos adquiridos antes da mudança estavam sendo descontados pelo novo valor,Em resposta,durante a atualização do sistema de bilhetagem eletrônica, informou que corrigiu o problema e realizou o recreditamento automático dos valores cobrados indevidamente aos passageiros prejudicados.Com a regularização do sistema, a empresa confirmou que a cobrança da nova tarifa do vale-transporte passaria a valer oficialmente a partir de 1º de julho, data em que o reajuste começou a ser aplicado.O Decreto Municipal nº 9.616/2026 criou um novo modelo de financiamento do transporte coletivo em Cotia. Com ele, a chamada tarifa técnica do sistema passou a ser de R$ 7,50.No entanto, para os passageiros que utilizam a tarifa comum, a Prefeitura subsidia parte desse valor, mantendo o preço pago pelo usuário em R$ 5,30.Já no caso do vale-transporte, a legislação determina que o custo integral da passagem seja arcado pelo empregador, motivo pelo qual a tarifa passou a ser de R$ 7,50.O decreto também implantou o programa Tarifa Zero aos domingos, garantindo gratuidade no transporte coletivo municipal nesse dia da semana.