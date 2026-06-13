Prefeitura de Cotia notifica empresa de ônibus após cobrança de R$ 7,50 na tarifa

Após o anúncio do Tarifa Zero Inclusiva que entra em vigor neste domingo (14), usuários do transporte coletivo de Cotia foram surpreendidos com a cobrança de R$ 7,50 por viagem em cartões de vale-transporte entre ontem (12) e hoje (13).





Imagem enviada ao Cotia e Cia



A administração municipal informou que o valor de R$5,30 será reajustado para R$ 7,50 nas novas compras do vale transporte.

"Os créditos adquiridos anteriormente ao decreto foram comprados sob as condições tarifárias vigentes à época e, portanto, não podem ser impactados retroativamente pelo novo valor da passagem." Segundo a prefeitura, a secretaria de Transportes e Mobilidade determinou que a concessionária adeque o sistema para que os créditos já adquiridos continuem sendo debitados pelo valor de R$ 5,30 por viagem. Segundo a prefeitura, a secretaria de Transportes e Mobilidade determinou que a concessionária adeque o sistema para que os créditos já adquiridos continuem sendo debitados pelo valor de R$ 5,30 por viagem.



"Além da correção do sistema, a empresa deverá identificar todos os usuários prejudicados, realizar a devolução automática dos valores cobrados indevidamente por meio de recreditamento nos cartões eletrônicos e apresentar, em até 24 horas, um relatório técnico detalhando as causas da ocorrência, o número de usuários afetados, os valores cobrados a mais e as medidas adotadas para a regularização da situação." Finaliza a nota.







Entenda o novo modelo tarifário

O Decreto nº 9.616, de 10 de junho de 2026, estabeleceu um novo sistema de subsídio para o transporte coletivo municipal. Com a mudança, a tarifa técnica da passagem passou a ser de R$ 7,50.Para os passageiros que pagam a tarifa comum, a Prefeitura de Cotia subsidia parte do valor, mantendo o custo final em R$ 5,30. Já no caso do vale-transporte, a legislação determina que o valor integral de R$ 7,50 seja custeado pelo empregador.A medida também implantou a tarifa zero aos domingos para os usuários do transporte público municipal.