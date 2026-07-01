Cotia abre processo seletivo com 30 vagas na área de esportes; inscrições começam hoje (1º)

Oportunidades são para diversas modalidades esportivas, com contratação temporária de até 12 meses. Inscrições são gratuitas e realizadas pela internet
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia abriu um novo processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 30 profissionais de Educação Física que atuarão na Secretaria Municipal de Esportes e da Juventude. As inscrições começam nesta quarta-feira (1º de julho) e seguem até 15 de julho, exclusivamente pela internet e sem cobrança de taxa.
De acordo com o edital, o objetivo é reforçar o quadro de profissionais da secretaria, que atualmente atende cerca de 6 mil alunos e atletas. A contratação será por tempo determinado, com duração de até 12 meses.
Ao todo, são oferecidas vagas para as funções de Técnico de Modalidade Esportiva nas áreas de modalidade esportiva geral, pilates, zumba, ginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, basquete, futebol de campo, voleibol e ballet. A carga horária varia entre 125 e 200 horas mensais, com remuneração de R$ 34,03 por hora trabalhada.
Os candidatos devem possuir graduação em Educação Física (bacharelado ou licenciatura plena), registro ativo no CREF e, para algumas modalidades, especialização específica.
As inscrições deverão ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no edital (veja aqui). No momento da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário e anexar o currículo com a experiência profissional para o cargo pretendido.
A seleção será composta por análise de currículo, avaliação de títulos, experiência profissional e entrevista, sendo necessário atingir a pontuação mínima exigida em cada etapa para continuar no processo.
Segundo o cronograma, a classificação preliminar será divulgada no dia 22 de julho. Após o período de recursos, a classificação final e a homologação estão previstas para 27 de julho. Os candidatos aprovados ainda passarão por entrevista antes da convocação para contratação.
As vagas incluem reserva para pessoas com deficiência, conforme previsto em lei. Todas as informações, incluindo o edital completo, cronograma, requisitos e formulário de inscrição, estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Cotia.