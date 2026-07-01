Cotia abre processo seletivo com 30 vagas na área de esportes; inscrições começam hoje (1º)

Oportunidades são para diversas modalidades esportivas, com contratação temporária de até 12 meses. Inscrições são gratuitas e realizadas pela internet

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia abriu um novo processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 30 profissionais de Educação Física que atuarão na Secretaria Municipal de Esportes e da Juventude. As inscrições começam nesta quarta-feira (1º de julho) e seguem até 15 de julho, exclusivamente pela internet e sem cobrança de taxa.



De acordo com o edital, o objetivo é reforçar o quadro de profissionais da secretaria, que atualmente atende cerca de 6 mil alunos e atletas. A contratação será por tempo determinado, com duração de até 12 meses.



Ao todo, são oferecidas vagas para as funções de Técnico de Modalidade Esportiva nas áreas de modalidade esportiva geral, pilates, zumba, ginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, basquete, futebol de campo, voleibol e ballet. A carga horária varia entre 125 e 200 horas mensais, com remuneração de R$ 34,03 por hora trabalhada.





Os candidatos devem possuir graduação em Educação Física (bacharelado ou licenciatura plena), registro ativo no CREF e, para algumas modalidades, especialização específica.