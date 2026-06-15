Viação se pronuncia sobre cobrança de R$ 7,50 da nova tarifa do vale-transporte em Cotia

Após questionamentos de usuários e notificação da Prefeitura, concessionária divulga esclarecimentos sobre a atualização tarifária e o sistema de bilhetagem

Foto: Prefeitura de Cotia

A Viação Raposo Tavares, concessionária responsável pelo transporte coletivo municipal de Cotia, divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (15) esclarecendo a cobrança da tarifa de R$ 7,50 registrada em cartões de vale-transporte nos últimos dias e anunciou a devolução automática dos valores cobrados indevidamente aos passageiros afetados.



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Entenda o caso



A polêmica surgiu após a publicação do decreto que regulamentou o Programa Tarifa Zero em Cotia. A nova legislação manteve o valor da passagem comum em R$ 5,30 para os usuários e em R$ 2,65 para estudantes, mas estabeleceu uma tarifa de remuneração de R$ 7,50 para custear a operação do sistema.



Para manter os valores pagos pelos passageiros, a Prefeitura passou a subsidiar parte da tarifa. Dessa forma, o município complementa R$ 2,20 por passagem comum e R$ 1,10 por passagem estudantil.



No caso do vale-transporte, entretanto, a legislação prevê a cobrança da tarifa integral de remuneração, custeada pelos empregadores. A aplicação antecipada desse valor aos créditos já adquiridos gerou questionamentos de usuários e motivou a intervenção da administração municipal.



Na ocasião, a Prefeitura informou que os créditos comprados antes da publicação do decreto deveriam continuar sendo debitados conforme as condições vigentes na data da aquisição, sem impacto retroativo do novo valor.



Agora, com a manifestação oficial da concessionária, a expectativa é que os usuários afetados tenham os valores restituídos nos próximos dias e que a transição para o novo modelo tarifário ocorra de forma gradual até a entrada em vigor da nova cobrança do vale-transporte, prevista para julho.



A polêmica surgiu após a. A nova legislação manteve o valor da passagem comum em R$ 5,30 para os usuários e em R$ 2,65 para estudantes, mas estabeleceu uma tarifa de remuneração de R$ 7,50 para custear a operação do sistema.Para manter os valores pagos pelos passageiros, a Prefeitura passou a subsidiar parte da tarifa. Dessa forma, o município complementa R$ 2,20 por passagem comum e R$ 1,10 por passagem estudantil.No caso do vale-transporte, entretanto, a legislação prevê a cobrança da tarifa integral de remuneração, custeada pelos empregadores. A aplicação antecipada desse valor aos créditos já adquiridos gerou questionamentos de usuários e motivou a intervenção da administração municipal.Na ocasião, a Prefeitura informou que os créditos comprados antes da publicação do decreto deveriam continuar sendo debitados conforme as condições vigentes na data da aquisição, sem impacto retroativo do novo valor.Agora, com a manifestação oficial da concessionária, a expectativa é que os usuários afetados tenham os valores restituídos nos próximos dias e que a transição para o novo modelo tarifário ocorra de forma gradual até a entrada em vigor da nova cobrança do vale-transporte, prevista para julho.

O caso ganhou repercussão, mesmo antes da entrada em vigor das novas regras. Diante da situação, a Prefeitura de Cotia chegou a notificar a concessionária e determinou a correção do sistema.Na nota, a empresa informou que a cobrança ocorreu em razão de umadurante o processo de transição de dados para a nova parametrização do sistema de bilhetagem eletrônica.Segundo a concessionária, o problema foi identificado no último dia 13 de junho, poucos dias após a assinatura de um aditivo contratual que regulamentou mudanças importantes no transporte coletivo municipal, entre elas a implantação do Programa Tarifa Zero aos domingos, a criação do subsídio tarifário e a atualização da tarifa aplicada ao vale-transporte.Como medida corretiva, a Viação Raposo Tavares informou queO reembolso será realizado automaticamente por meio de recreditamento nos cartões eletrônicos, sem necessidade de solicitação por parte dos passageiros.A empresa informou ainda que o processo será concluído em até 72 horas.Outro ponto anunciado pela concessionária é o adiamento da cobrança da nova tarifa do vale-transporte. Embora otenha fixado a tarifa de remuneração do sistema em R$ 7,50, a empresa informou que o novo valor para a categoria vale-transporte passará a ser aplicado somente a partir de 1º de julho de 2026.