Lojas Americanas inaugura nova unidade na região de Cotia

Loja será inaugurada no empreendimento localizado entre Cotia e Vargem Grande Paulista, ampliando as opções de compras para os consumidores da região

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Os moradores de Cotia, Vargem Grande Paulista e região passam a contar, a partir deste sábado (27), com uma nova opção de compras no Shopping Central Park. O empreendimento receberá uma unidade das Lojas Americanas, uma das redes varejistas mais tradicionais do país.

Localizada no piso térreo, em frente à escada rolante, a nova loja ocupa uma área de aproximadamente 650 metros quadrados e oferecerá um amplo mix de produtos, incluindo itens de bombonière, alimentos, higiene e beleza, eletrodomésticos, celulares, televisores, artigos para cama, mesa e banho, entre outras categorias.Segundo o Shopping Central Park, a chegada da operação faz parte da estratégia de ampliar a oferta de serviços e conveniências para os clientes, fortalecendo o mix de lojas voltado às necessidades do dia a dia.Para marcar a inauguração, a unidade contará com ofertas especiais, atendimento diferenciado e ações voltadas aos consumidores que visitarem o espaço durante o primeiro dia de funcionamento.Com quase um século de atuação no mercado brasileiro, as Lojas Americanas possuem presença em diversas cidades do país e integram o plano de expansão da rede no Estado de São Paulo.