Bebê de 8 meses morre em Carapicuíba; pai é suspeito de abandonar a criança e acaba preso

Segundo o depoimento da mãe à polícia, o pai deixou a residência durante a noite, período em que a criança permaneceu sozinha. A mulher afirmou que o homem saiu para fazer uso de drogas

Foto: PMSP





Um bebê de apenas 8 meses morreu na manhã da última sexta-feira (26), em Carapicuíba. O caso foi divulgado nesta terça-feira (30) pelo 33º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência em uma residência onde a criança estava desacordada. No local, equipes de resgate realizaram manobras de reanimação, mas o bebê não resistiu e teve a morte confirmada.Segundo o relato da mãe à polícia, ela havia saído para trabalhar durante a noite e deixou o filho sob os cuidados do pai. Ainda conforme seu depoimento, o homem teria abandonado a criança para sair e fazer uso de drogas.A notícia da morte mobilizou moradores da região, que cercaram a residência com a intenção de agredir o suspeito. A intervenção da Polícia Militar evitou o linchamento.Ainda de acordo com a corporação, o homem foi preso e foi constatado que ele também era procurado pela Justiça pelo crime de furto.O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da morte do bebê e a eventual responsabilidade do pai. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte da criança.