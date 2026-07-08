Quem eram as três vítimas que morreram carbonizadas em acidente na Castello Branco

Mãe, filha de 5 anos e o namorado dela moravam em Ribeirão Pires. Motorista do outro veículo foi preso após se recusar a fazer o teste do bafômetro

Foto: Reprodução / Redes sociais

grave acidente ocorrido na noite do último domingo (5), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Osasco. A dor tomou conta de familiares e amigos nesta quarta-feira (8), durante o velório de Luana Carrilho, de 35 anos, e da filha Ana Luiza Carrilho Teixeira, de apenas 5 anos, vítimas de um



Corpos foram liberados após mais de 40 horas



Devido ao estado de carbonização das vítimas, o reconhecimento dos corpos foi dificultado no Instituto Médico-Legal (IML). Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, familiares precisaram aguardar mais de 40 horas para que os corpos fossem identificados e liberados.



O velório de Luana e da pequena Ana Luiza acontece no Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires.



Nas redes sociais, familiares prestaram homenagens emocionadas às vítimas.



"Hoje meu coração está em pedaços. Perder você, prima, é como perder uma parte da minha história. Você não era apenas uma prima, era amiga, era minha irmã. Também dói saber que a nossa pequena Aninha foi com você. Que Deus acolha vocês duas em Seus braços", escreveu uma prima de Luana.



Motorista foi preso



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista do Honda Civic, de 29 anos, apresentava sinais de embriaguez quando foi abordado pela Polícia Militar. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.



O condutor sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrido para um hospital da região sob escolta policial e acabou preso em flagrante. Posteriormente, a Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele deverá permanecer à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória (CDP I) de Osasco.



A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco como homicídio culposo na direção de veículo automotor. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista do Honda Civic, de 29 anos, apresentava sinais de embriaguez quando foi abordado pela Polícia Militar. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.O condutor sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrido para um hospital da região sob escolta policial e acabou preso em flagrante. Posteriormente,, e ele deverá permanecer à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória (CDP I) de Osasco.A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco como homicídio culposo na direção de veículo automotor.







Além de mãe e filha, também morreu Eliandro Repeker, namorado de Luana. Os três moravam no bairro Ouro Fino, em Ribeirão Pires, e estavam em um Renault Kwid quando o veículo foi violentamente atingido na traseira por um Honda Civic, na altura do km 17,6 da rodovia, no sentido da capital.Segundo a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas relataram que o motorista do Honda Civic trafegava em alta velocidade no momento da colisão. Com a força do impacto, o tanque de combustível do Kwid se rompeu e o carro foi rapidamente tomado pelas chamas.As três vítimas ficaram presas às ferragens e morreram carbonizadas antes da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros levaram cerca de uma hora para controlar o incêndio e mais de duas horas para retirar os corpos do veículo.