Quem eram as três vítimas que morreram carbonizadas em acidente na Castello Branco

Mãe, filha de 5 anos e o namorado dela moravam em Ribeirão Pires. Motorista do outro veículo foi preso após se recusar a fazer o teste do bafômetro
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A dor tomou conta de familiares e amigos nesta quarta-feira (8), durante o velório de Luana Carrilho, de 35 anos, e da filha Ana Luiza Carrilho Teixeira, de apenas 5 anos, vítimas de um grave acidente ocorrido na noite do último domingo (5), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Osasco.
Além de mãe e filha, também morreu Eliandro Repeker, namorado de Luana. Os três moravam no bairro Ouro Fino, em Ribeirão Pires, e estavam em um Renault Kwid quando o veículo foi violentamente atingido na traseira por um Honda Civic, na altura do km 17,6 da rodovia, no sentido da capital.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas relataram que o motorista do Honda Civic trafegava em alta velocidade no momento da colisão. Com a força do impacto, o tanque de combustível do Kwid se rompeu e o carro foi rapidamente tomado pelas chamas.
As três vítimas ficaram presas às ferragens e morreram carbonizadas antes da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros levaram cerca de uma hora para controlar o incêndio e mais de duas horas para retirar os corpos do veículo.
Corpos foram liberados após mais de 40 horas
Devido ao estado de carbonização das vítimas, o reconhecimento dos corpos foi dificultado no Instituto Médico-Legal (IML). Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, familiares precisaram aguardar mais de 40 horas para que os corpos fossem identificados e liberados.
O velório de Luana e da pequena Ana Luiza acontece no Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires.
Nas redes sociais, familiares prestaram homenagens emocionadas às vítimas.
"Hoje meu coração está em pedaços. Perder você, prima, é como perder uma parte da minha história. Você não era apenas uma prima, era amiga, era minha irmã. Também dói saber que a nossa pequena Aninha foi com você. Que Deus acolha vocês duas em Seus braços", escreveu uma prima de Luana.
Motorista foi preso
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista do Honda Civic, de 29 anos, apresentava sinais de embriaguez quando foi abordado pela Polícia Militar. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.
O condutor sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrido para um hospital da região sob escolta policial e acabou preso em flagrante. Posteriormente, a Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele deverá permanecer à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória (CDP I) de Osasco.
A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco como homicídio culposo na direção de veículo automotor.