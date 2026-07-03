Corpo é encontrado dentro de carro estacionado em estabelecimento comercial de Cotia

Ocorrência está sendo apresentada na Delegacia de Cotia nesta sexta-feira (3)

Imagem compartilhada com o Cotia e Cia

Um corpo foi encontrado dentro de um veículo estacionado em um estabelecimento comercial em Cotia, localizado no km 31 da Rodovia Raposo Tavares, na tarde desta sexta-feira (3).

As primeiras informações apontam que policiais foram acionados após a localização da vítima no interior do automóvel. Equipes das forças de segurança permanecem no local realizando o atendimento da ocorrência e preservando a área para o trabalho da perícia.O caso está sendo apresentado na Delegacia de Cotia, que ficará responsável pela investigação.Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima e nem as circunstâncias da morte.A reportagem do Cotia e Cia está em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Polícia Militar para apurar mais detalhes sobre a ocorrência. Esta matéria será atualizada assim que novas informações oficiais forem divulgadas.