Após denúncia de som alto, abordagem da GCM termina em confusão e guarda ferido em Cotia

Por Cotia e Cia e O Repórter Regional

Um guarda civil municipal ficou ferido durante uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (6), na Estrada do Morro Grande, no Parque Santa Rita de Cássia, em Cotia. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e desacato, e será apurado por meio de inquérito policial.



De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento reforçado na região quando encontrou diversas pessoas reunidas em um estabelecimento comercial. Os agentes orientaram o responsável pelo local a reduzir o volume do som, já que a ocorrência foi registrada próximo da meia-noite. Segundo o relato, após a orientação inicial, a equipe deixou o local.



Na sequência, enquanto realizavam patrulhamento preventivo em outro ponto da região, os guardas foram acionados para prestar socorro a um homem que estava desacordado em uma calçada, sendo a vítima encaminhada a uma unidade de saúde. Pouco depois, novas reclamações sobre o mesmo estabelecimento levaram a equipe a retornar ao endereço.



Segundo o registro policial, durante a nova abordagem, enquanto uma guarda municipal orientava um dos presentes a encerrar a atividade e deixar o local, uma mulher passou a ofendê-la verbalmente e cobriu a placa de um veículo com um pano, dificultando sua identificação. Ainda conforme o boletim, ao desembarcarem para reforçar a orientação, os guardas foram cercados por diversas pessoas.



O documento relata ainda que um dos envolvidos teria tentado retirar a arma de fogo de um dos agentes, sem sucesso. Outras equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para prestar apoio e conduzir os envolvidos à Delegacia de Cotia.



Um dos guardas informou à Polícia Civil que sofreu agressões durante a confusão e teve o cotovelo fraturado. Segundo seu relato, três pessoas participaram das agressões.



Versões divergentes



Ainda conforme o boletim de ocorrência, os investigados negaram as acusações e afirmaram que também foram agredidos durante a ação. Eles declararam que toda a abordagem foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.



Diante das versões apresentadas, a autoridade policial determinou a instauração de inquérito para esclarecer os fatos. A investigação deverá incluir a realização de exame de corpo de delito, além da análise das imagens das câmeras de segurança mencionadas pelas partes.