Após denúncia de som alto, abordagem da GCM termina em confusão e guarda ferido em Cotia

Segundo boletim de ocorrência, agente foi agredido ao retornar ao local após novas denúncias de perturbação do sossego; caso será investigado pela Polícia Civil
|Foto: Reprodução / GCM de Cotia
Por Cotia e Cia e O Repórter Regional
Um guarda civil municipal ficou ferido durante uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (6), na Estrada do Morro Grande, no Parque Santa Rita de Cássia, em Cotia. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e desacato, e será apurado por meio de inquérito policial.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento reforçado na região quando encontrou diversas pessoas reunidas em um estabelecimento comercial. Os agentes orientaram o responsável pelo local a reduzir o volume do som, já que a ocorrência foi registrada próximo da meia-noite. Segundo o relato, após a orientação inicial, a equipe deixou o local.
Na sequência, enquanto realizavam patrulhamento preventivo em outro ponto da região, os guardas foram acionados para prestar socorro a um homem que estava desacordado em uma calçada, sendo a vítima encaminhada a uma unidade de saúde. Pouco depois, novas reclamações sobre o mesmo estabelecimento levaram a equipe a retornar ao endereço.
Segundo o registro policial, durante a nova abordagem, enquanto uma guarda municipal orientava um dos presentes a encerrar a atividade e deixar o local, uma mulher passou a ofendê-la verbalmente e cobriu a placa de um veículo com um pano, dificultando sua identificação. Ainda conforme o boletim, ao desembarcarem para reforçar a orientação, os guardas foram cercados por diversas pessoas.
O documento relata ainda que um dos envolvidos teria tentado retirar a arma de fogo de um dos agentes, sem sucesso. Outras equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para prestar apoio e conduzir os envolvidos à Delegacia de Cotia.
Um dos guardas informou à Polícia Civil que sofreu agressões durante a confusão e teve o cotovelo fraturado. Segundo seu relato, três pessoas participaram das agressões.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento reforçado na região quando encontrou diversas pessoas reunidas em um estabelecimento comercial. Os agentes orientaram o responsável pelo local a reduzir o volume do som, já que a ocorrência foi registrada próximo da meia-noite. Segundo o relato, após a orientação inicial, a equipe deixou o local.
Na sequência, enquanto realizavam patrulhamento preventivo em outro ponto da região, os guardas foram acionados para prestar socorro a um homem que estava desacordado em uma calçada, sendo a vítima encaminhada a uma unidade de saúde. Pouco depois, novas reclamações sobre o mesmo estabelecimento levaram a equipe a retornar ao endereço.
Segundo o registro policial, durante a nova abordagem, enquanto uma guarda municipal orientava um dos presentes a encerrar a atividade e deixar o local, uma mulher passou a ofendê-la verbalmente e cobriu a placa de um veículo com um pano, dificultando sua identificação. Ainda conforme o boletim, ao desembarcarem para reforçar a orientação, os guardas foram cercados por diversas pessoas.
O documento relata ainda que um dos envolvidos teria tentado retirar a arma de fogo de um dos agentes, sem sucesso. Outras equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para prestar apoio e conduzir os envolvidos à Delegacia de Cotia.
Um dos guardas informou à Polícia Civil que sofreu agressões durante a confusão e teve o cotovelo fraturado. Segundo seu relato, três pessoas participaram das agressões.
Versões divergentes
Ainda conforme o boletim de ocorrência, os investigados negaram as acusações e afirmaram que também foram agredidos durante a ação. Eles declararam que toda a abordagem foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.
Diante das versões apresentadas, a autoridade policial determinou a instauração de inquérito para esclarecer os fatos. A investigação deverá incluir a realização de exame de corpo de delito, além da análise das imagens das câmeras de segurança mencionadas pelas partes.