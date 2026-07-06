Três pessoas morrem carbonizadas após carro pegar fogo em colisão na Castello Branco

Neto Rossi

Acidente aconteceu na noite deste domingo (5), na altura do km 18 da pista marginal, em Osasco. Um dos veículos pegou fogo após a batida

Foto: Artesp 

Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas mortas e uma ferida na noite deste domingo (5), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Osasco.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Ecovias Raposo Castello, a colisão ocorreu por volta das 23h46, na altura do km 18 da pista marginal, no sentido leste.

Segundo a concessionária, um Honda Civic trafegava pela via quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, atingiu a traseira de um Renault Kwid. Com o impacto, o Kwid parou sobre a faixa de rolamento e foi tomado pelas chamas.

O incêndio foi controlado pelas equipes de atendimento, mas três ocupantes do Renault Kwid morreram no local. Já o motorista do Honda Civic sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos durante a madrugada. Após a conclusão dos procedimentos, os corpos foram removidos pela funerária, enquanto os veículos foram encaminhados ao Distrito Policial de Osasco e à base da Polícia Militar Rodoviária, em Barueri.

Durante o atendimento da ocorrência, todas as faixas da pista marginal chegaram a ser interditadas temporariamente, provocando cerca de 400 metros de congestionamento. A via foi totalmente liberada por volta das 4h deste domingo (6).
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