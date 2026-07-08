Vargem Grande Paulista abre concurso com 122 vagas e salários de até R$ 9,6 mil

Oportunidades são para candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Inscrições seguem abertas até 3 de agosto

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A Prefeitura de Vargem Grande Paulista abriu um concurso público com 122 vagas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.800,63 a R$ 9.687,99, com jornadas de trabalho entre 25 e 44 horas semanais.

Principais vagas



Entre os cargos disponíveis estão:





Nível fundamental: motorista (10 vagas), braçal (3), pedreiro (3), vigia (2), além de eletricista, encanador, recepcionista, pintor, operador de máquinas pesadas, soldador e cadastrista.



Nível médio e técnico: cuidador escolar (25 vagas), assistente de serviços (6), técnico de enfermagem (5), agente de combate às endemias (3), agente comunitário de saúde (2), auxiliar de farmácia (2), auxiliar de saúde bucal (2), além de vagas para agente de trânsito, defesa civil, almoxarife, assistente de informática e outros.



Nível superior: enfermeiro (10 vagas), psicólogo (5), médico clínico geral (3), assistente social (2), farmacêutico (2), fisioterapeuta (2), instrutor desportivo (2), além de oportunidades para advogado, arquiteto, engenheiros, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, turismólogo e diversas especialidades médicas.



Também haverá formação de cadastro reserva para vários cargos, permitindo novas convocações durante o prazo de validade do concurso, que será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.



Como será a seleção



A maior parte dos candidatos será avaliada por prova objetiva, marcada para 30 de agosto. Para o cargo de advogado, também haverá prova discursiva e avaliação de títulos.



Já os candidatos ao cargo de agente de trânsito realizarão prova objetiva no dia 13 de setembro, além de teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico, investigação social e prova de títulos.



Alguns cargos, como motorista, pedreiro, eletricista, encanador, operador de máquinas pesadas e intérprete de Libras, também contarão com prova prática.



Os aprovados serão contratados pelo regime estatutário, garantindo estabilidade após o cumprimento das exigências legais previstas para o serviço público.

As inscrições podem ser realizadas até 3 de agosto,. As taxas são de R$ 52 para cargos de nível fundamental, R$ 65 para níveis médio e técnico e R$ 88 para nível superior.Ao todo, foram publicados dois editais:, com uma vaga, e outro com