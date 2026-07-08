Corpo é encontrado em porta-malas após perseguição e confronto com a PM

Um suspeito morreu durante o confronto, outro conseguiu fugir e um tenente da Polícia Militar foi atingido no colete balístico

Foto: Reprodução / Metrópoles

Um homem foi encontrado morto dentro do porta-malas de um veículo após uma perseguição policial que terminou em troca de tiros na madrugada desta quarta-feira (8), em Itapecerica da Serra. A ocorrência resultou na morte de um dos suspeitos, enquanto o outro conseguiu escapar.

De acordo com informações publicadas pelo Metrópoles, a ação teve início quando policiais militares identificaram um Kia Sportage branco circulando no extremo sul da capital paulista com placas adulteradas. A numeração, segundo a Polícia Militar, pertencia a um Volkswagen Gol.Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga que seguiu até a Estrada Plínio Dias, na Vila Jacira, já em Itapecerica da Serra. Durante a perseguição, os suspeitos abandonaram o veículo e correram para uma área de mata.Ainda conforme a PM, os dois homens passaram a atirar contra os policiais, que reagiram. Durante o confronto, um tenente foi atingido no colete balístico, mas não sofreu ferimentos. Um dos suspeitos acabou baleado e morreu no local, enquanto o comparsa conseguiu fugir e é procurado.Após controlar a situação, os policiais realizaram uma vistoria no SUV e fizeram uma descoberta ainda mais chocante: no porta-malas do veículo estava o corpo de um homem, encontrado amarrado. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização da ocorrência.Com o suspeito que morreu, a polícia apreendeu um revólver. O veículo também foi encaminhado para perícia.As circunstâncias da morte da vítima encontrada no porta-malas, bem como sua possível relação com os suspeitos, serão investigadas pela Polícia Civil. As autoridades também trabalham para localizar o homem que conseguiu fugir após o confronto.O caso segue em investigação.