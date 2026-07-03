Corpo encontrado dentro de carro em Cotia é identificado; caso é investigado como morte suspeita

Vítima estava desaparecida desde o dia 27 de junho; veículo foi localizado nesta sexta-feira (3), no estacionamento de um estabelecimento comercial

Foto encaminhada ao Cotia e Cia

O corpo encontrado dentro de um veículo estacionado em um estabelecimento comercial em Cotia, na tarde desta sexta-feira (3), foi identificado como sendo de Átila de Moura Lopes, psicólogo que estava desaparecido desde o último sábado (27).











Segundo familiares, ele foi visto pela última vez por volta das 14h do dia 27 de junho, na Padaria Ellegance, localizada na Rua da Esperança, no Jardim Cotia. Desde então, não havia mais feito contato, e seu paradeiro era desconhecido.



Na ocasião do desaparecimento, Átila conduzia um Chevrolet Onix prata. O veículo foi localizado nesta sexta-feira às margens da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 31. Policiais encontraram o corpo no interior do automóvel, e a área foi isolada para o trabalho da perícia.

Átila de Moura Lopes. Foto: Redes sociais



Em nota ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o corpo da vítima apresentava sinais iniciais de decomposição e não foram observados indícios imediatos da causa da morte. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita na Delegacia de Cotia.

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos exames periciais, que deverão esclarecer as circunstâncias do óbito.

Átila era conhecido por ter atuado como psicólogo na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Atalaia, em Cotia. O desaparecimento havia mobilizado familiares, amigos e moradores da região, que divulgaram informações e fizeram apelos nas redes sociais na tentativa de localizá-lo.