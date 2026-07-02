Mudança no vale-transporte gera dúvidas sobre tarifa de ônibus em Cotia; Prefeitura explica

Custo operacional do transporte coletivo passou a ser de R$ 7,50 por viagem, considerando despesas como combustível, manutenção e salários, segundo a Prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

valor da tarifa do transporte coletivo em Cotia, a Prefeitura divulgou esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema e explicou a diferença entre o preço pago pelo passageiro e o custo operacional das viagens. Após dúvidas levantadas sobre o, a Prefeitura divulgou esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema e explicou a diferença entre o preço pago pelo passageiro e o custo operacional das viagens.



Reembolso de cobrança indevida



A Prefeitura também informou que alguns usuários relataram, no último dia 14, que créditos antigos de vale-transporte foram descontados pelo valor de R$ 7,50 antes da atualização correta do sistema. A Prefeitura também informou que alguns usuários relataram, no último dia 14, que





Segundo o município, a concessionária responsável pelo serviço foi notificada e deverá realizar a devolução dos valores cobrados indevidamente aos usuários afetados.



O que muda na prática, segundo a Prefeitura de Cotia





A passagem paga pelos usuários continua em R$ 5,30.

O valor de R$ 7,50 representa o custo operacional de cada viagem, e não a tarifa cobrada do passageiro.

A Prefeitura subsidia R$ 2,20 por viagem para manter a tarifa em R$ 5,30.

As empresas passaram a comprar créditos de vale-transporte com base no custo operacional de R$ 7,50.

O desconto no salário do trabalhador continua seguindo as regras previstas na legislação do vale-transporte.

A Tarifa Zero aos domingos permanece válida em todas as linhas municipais.

Segundo a administração municipal,. A tarifa cobrada dos usuários, valor pago por quem utiliza as linhas municipais., ou seja, ao valor necessário para manter o serviço funcionando. Esse cálculo leva em consideração despesas como combustível, manutenção da frota, salários, inflação e outros custos da operação.Como o custo para operar o sistema é superior ao valor pago pelo passageiro, a Prefeitura informou queA principal mudança anunciada pelo município envolve o vale-transporte fornecido pelas empresas aos seus funcionários. Desde o dia 1º de julho, os créditos adquiridos pelos empregadores passaram a ser calculados com base no custo operacional de R$ 7,50.De acordo com a Prefeitura, essa alteração não modifica o desconto realizado no salário do trabalhador. A participação do empregado continua limitada pela legislação do vale-transporte, cabendo ao empregador arcar com a diferença entre o valor descontado do funcionário e o custo do benefício.Para os passageiros que pagam a passagem diretamente no transporte coletivo, o valor continua em R$ 5,30. A administração também informou que a Tarifa Zero aos domingos permanece em vigor em todas as linhas municipais.