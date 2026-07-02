Prepare o bolso: conta de luz fica mais cara em Cotia a partir de sábado (4)

Novas tarifas entram em vigor no dia 04/07. Consumidores residenciais terão aumento médio de 9,02%, enquanto o reajuste médio geral será de 10,18%

Foto: Agência Brasil

Os moradores de Cotia atendidos pela Enel São Paulo passarão a pagar mais pela energia elétrica a partir do próximo dia 4. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, por unanimidade, o reajuste tarifário anual da concessionária, que atende cerca de 8,92 milhões de unidades consumidoras na Região Metropolitana de São Paulo.

O reajuste médio será de 10,18%, mas os percentuais variam conforme a categoria do consumidor. Para os clientes de baixa tensão, grupo que engloba a maior parte das residências e pequenos comércios, o aumento médio será de 8,97%. Já para os consumidores residenciais, especificamente, a alta será de 9,02%.No caso dos consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes empresas, o reajuste médio aprovado pela Aneel chega a 15%.Segundo a agência reguladora, o aumento ficou acima da inflação projetada para o período. O principal motivo é a atualização dos custos do setor elétrico, incluindo despesas com compra de energia, transmissão, encargos setoriais e componentes financeiros previstos na metodologia de cálculo das tarifas.De acordo com a Aneel, os encargos setoriais tiveram impacto significativo no reajuste, impulsionados principalmente pelo aumento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e dos custos relacionados à segurança do sistema elétrico. Também contribuíram para a alta os custos de transmissão de energia e a atualização dos contratos de compra de energia.Outro fator de peso foi a Conta de Compensação de Valores da Parcela A (CVA), mecanismo utilizado para compensar diferenças entre os custos estimados e os efetivamente pagos pelas distribuidoras na compra de energia, transmissão e encargos.As novas tarifas entram em vigor a partir deste sábado (4) para todos os consumidores atendidos pela Enel São Paulo, incluindo os municípios da Região Metropolitana, como Cotia.