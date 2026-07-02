Cotia conquista reconhecimento estadual por ações voltadas ao primeiro emprego

Município foi destacado por programas de estágio, incentivo ao primeiro emprego e iniciativas de qualificação profissional

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A Prefeitura de Cotia foi reconhecida com o selo Município Destaque, concedido pelo programa CIEE em Movimento, em reconhecimento às ações desenvolvidas para ampliar o acesso de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho.

Cada jovem que conquista uma oportunidade de estágio inicia uma trajetória de crescimento profissional e pessoal. O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Por isso criamos a Terça do Estágio, complementando a Quarta do Emprego e estabelecendo um ciclo permanente de oportunidades para a população. Esse reconhecimento do CIEE confirma que Cotia está no caminho certo ao investir na formação, na experiência e na empregabilidade dos nossos jovens

De acordo com a Secretaria de Trabalho e Renda, a premiação leva em consideração as políticas públicas voltadas à empregabilidade, especialmente iniciativas que incentivam programas de estágio, qualificação profissional e a aproximação entre estudantes e empresas.Entre as ações destacadas está a parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), responsável por ampliar a oferta de vagas de estágio no município. O trabalho inclui divulgação de oportunidades, orientação aos estudantes e encaminhamento de candidatos para processos seletivos.Outro ponto considerado pelo programa foi a participação de Cotia no Projeto BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria, o município tem registrado elevado índice de ocupação das vagas disponibilizadas, permitindo que estudantes da rede pública tenham acesso à primeira experiência profissional sem interromper os estudos.A administração municipal também destacou a criação da Terça do Estágio, ação promovida pela Secretaria de Trabalho e Renda voltada exclusivamente à divulgação de vagas, orientação profissional e encaminhamento de estudantes ao mercado de trabalho. A iniciativa complementa a Quarta do Emprego, formando um calendário permanente de ações voltadas à empregabilidade.Para o secretário de Trabalho e Renda, Michel Alves, o reconhecimento reforça os resultados das políticas públicas voltadas à inserção de jovens no mercado de trabalho.A Secretaria de Trabalho e Renda informou que pretende ampliar as parcerias com instituições de ensino, empresas e entidades de integração para fortalecer programas de estágio, aprendizagem e qualificação profissional, com o objetivo de criar novas oportunidades para adolescentes e jovens do município.