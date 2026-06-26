Caso Ariana: advogado relata sequência dos fatos antes do crime e explica denúncia por feminicídio

Em entrevista ao Cotia e Cia, assistente da acusação, Lucas Domingues relata os acontecimentos que antecederam o assassinato de Ariana e explica o enquadramento por feminicídio

Foto: Reprodução

O advogado criminalista Lucas Domingues, que atua como assistente da acusação no caso do assassinato de Ariana Ferreira dos Santos, revelou detalhes dos bastidores da investigação e do processo criminal durante entrevista ao Cotia e Cia.





Catarino Edson Menezes do Carmo por feminicídio e tentativa de homicídio, além das próximas etapas da ação penal. Entre os pontos abordados, ele explicou os elementos que levaram o Ministério Público a denunciaralém das próximas etapas da ação penal.





Durante a entrevista, Domingues destacou que o caso reúne circunstâncias que justificam o enquadramento por feminicídio, mesmo sem haver qualquer relacionamento afetivo entre a vítima e o acusado.



O advogado também ressaltou que a acusação sustenta a existência de agravantes, como o motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.



Na decisão que manteve o acusado preso preventivamente, a Justiça considerou a elevada periculosidade do réu e destacou que ele fugiu logo após o crime, circunstância que evidencia risco de evasão e reforça a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



O processo agora entra na fase de instrução criminal, quando serão ouvidas testemunhas e produzidas novas provas. Encerrada essa etapa, caberá ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.





Veja o trecho da entrevista abaixo:













Relembre o caso