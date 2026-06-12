Escondidos em casa, mata e esgoto: como a polícia capturou quadrilha após roubo em São Roque

Quadrilha que invadiu casa de advogada em São Roque foi capturada em Cotia após intensa perseguição policial; saiba todos os detalhes

Foto enviada ao Cotia e Cia

resultou na prisão de uma quadrilha suspeita de invadir uma residência de alto padrão, fazer vítimas reféns e roubar objetos de valor antes de fugir em direção à Região Metropolitana de São Paulo. Uma ação integrada entre a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária e equipes de segurança de São Roque e Cotia, fazer vítimas reféns e roubar objetos de valor antes de fugir em direção à Região Metropolitana de São Paulo.







Cerco policial na Rua 10 de Janeiro, em Cotia. Foto: Redes Sociais

As buscas continuaram e levaram à localização de um quinto suspeito em uma área de mata. O homem estava ferido por disparo de arma de fogo na região do quadril e foi socorrido ao Hospital Regional de Cotia, onde permaneceu internado sob escolta policial.



As investigações também apontam que outros integrantes do grupo tentaram se esconder em uma tubulação de esgoto próxima ao local da fuga.



O veículo utilizado pelos criminosos foi preservado para realização de perícia técnica e posteriormente apreendido pela Polícia Civil.



Após ouvir os envolvidos, a autoridade policial registrou o caso como roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, corrupção de menor e tentativa de homicídio, em razão dos disparos efetuados contra os agentes de segurança durante a perseguição.



Os adolescentes envolvidos permaneceram apreendidos. Já os demais integrantes da quadrilha foram encaminhados à Cadeia Pública de Cotia, onde permanecem à disposição da Justiça.



Segundo as forças de segurança, a rápida troca de informações entre os municípios e o apoio dos sistemas de monitoramento, incluindo os Totens de Segurança de São Roque, foram fundamentais para identificar o veículo utilizado na fuga e permitir a captura dos suspeitos poucas horas após o assalto.



A Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar todos os detalhes do caso, incluindo a possibilidade de monitoramento prévio da vítima e a participação de outros envolvidos na ação criminosa.

O crime teve início no bairro Vila Irene, em São Roque, onde uma advogada foi surpreendida por quatro homens armados que invadiram sua residência. Segundo as informações apuradas, os criminosos permaneceram cerca de 30 minutos no imóvel, mantendo a vítima sob ameaça enquanto procuravam um suposto cofre que, de acordo com os relatos, sequer existia na casa.Durante a ação, os assaltantes roubaram joias, relógios de luxo e outros pertences. A secretária da advogada também chegou ao local durante o crime e acabou sendo ameaçada pelo grupo.Após o roubo, os suspeitos fugiram em um Renault Kwid branco, que passou a ser monitorado pelas forças de segurança. Informações repassadas pela Polícia Militar indicavam que o veículo seguia pela Rodovia Raposo Tavares em direção a Cotia, onde equipes da Guarda Civil foram posicionadas em pontos estratégicos para tentar interceptar os criminosos.Ao entrar na área central de Cotia, o veículo foi localizado por equipes da Guarda Civil. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os agentes e continuaram a fuga, dando início a uma perseguição que contou com o apoio de diversas viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil.A fuga terminou na Rua 10 de Janeiro, onde os suspeitos abandonaram o carro e correram para uma área de mata.Foi então iniciado um grande cerco policial. Durante as buscas, dois suspeitos foram localizados nas proximidades do Estádio Municipal de Cotia. Pouco depois, outros dois integrantes da quadrilha foram encontrados escondidos dentro de uma residência na mesma região. Segundo as informações da ocorrência, um deles tentou se ocultar sob uma cama após denúncia feita por moradores.