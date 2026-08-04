Animália Park muda sistema de ingressos e altera acesso às atrações

Alteração começou em junho e modifica modelo adotado anteriormente pelo parque

Imagem: Divulgação

Quem pretende visitar o Animália Park, em Cotia, precisa ficar atento ao que está incluído em cada ingresso. Desde junho de 2026, o parque passou a cobrar separadamente o acesso ao Animália Diversão, área indoor de brinquedos, que anteriormente fazia parte do ingresso principal.



O que mudou no ingresso?



Atualmente, o ingresso promocional do Animália Reserva custa R$ 150 por pessoa e contempla o acesso à área destinada aos animais e ao Animália Forest.



O acesso ao Animália Diversão (indoor) deixou de estar incluído automaticamente nesse ingresso.



Quem desejar aproveitar também as atrações do Animália Diversão (indoor) e do Animália Aventura (outdoor) pode incluir o acesso por R$ 30 por pessoa, desde que a compra seja feita junto com o ingresso do Animália Reserva pelo site oficial.



Quando adquirido separadamente, seja pela internet ou diretamente na bilheteria, o adicional custa R$ 50 por pessoa, de acordo com as condições divulgadas pelo parque.



A diferença é importante porque, antes da mudança, o visitante que adquiria o ingresso principal já tinha acesso ao parque indoor, sem precisar pagar um adicional específico por essa área.



Quanto uma família pode gastar?



Considerando os valores promocionais para compra conjunta pelo site, uma família de quatro pessoas que queira visitar os animais e também utilizar as áreas indoor e outdoor pagaria:

R$ 150 por pessoa pelo Animália Reserva;

R$ 30 por pessoa pelo Animália Diversão + Animália Aventura;

R$ 180 por pessoa no total;

R$ 720 para quatro pessoas. Esse valor considera apenas os ingressos e não inclui alimentação, estacionamento, que custa R$ 70, ou atrações cobradas individualmente. Esse valor considera apenas os ingressos e não inclui alimentação, estacionamento, que custa R$ 70, ou atrações cobradas individualmente.



Atrações têm cobrança adicional



Além dos ingressos, algumas atrações específicas do parque também possuem cobrança própria.



A Tirolesa custa R$ 60 por pessoa ou R$ 100 para duas pessoas.



O Teleférico tem valor de R$ 50 por pessoa.



Já o Aquacombat custa R$ 40 por pessoa na compra antecipada pelo site ou R$ 50 na bilheteria.



Dessa forma, mesmo após a aquisição dos ingressos das áreas de diversão, o visitante que quiser utilizar todas as atrações disponíveis precisa considerar valores adicionais.

A mudança não se aplica ao Animália Aventura, área externa de atrações. O espaço outdoor foi inaugurado posteriormente à abertura do Animália Park e já era comercializado separadamente, continuando como um adicional para quem deseja aproveitar os brinquedos externos.Com o novo modelo, o visitante que pretende conhecer os animais e também utilizar o parque indoor precisa adquirir um ingresso adicional.