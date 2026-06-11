Troca de tiros e fuga marcam ocorrência envolvendo suspeitos em veículo roubado em Cotia

Segundo apurou o Cotia e Cia, ocupantes de um veículo roubado em São Roque teriam atirado contra agentes da GCM durante a fuga; ocorrência segue em andamento

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Uma ocorrência policial mobiliza equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (11). Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, agentes localizaram um veículo roubado em São Roque circulando pelo município.

De acordo com as informações preliminares, cinco homens estariam no automóvel. Ao perceberem a aproximação da GCM, os suspeitos teriam tentado fugir pelas ruas da região central da cidade.Ainda segundo o apurado pela reportagem, durante a perseguição, que passou pela Rua 10 de Janeiro, os ocupantes do veículo teriam efetuado disparos contra a guarnição da Guarda Municipal.Na sequência, os suspeitos abandonaram o carro em um terreno ao lado da Cotipel e tentaram escapar a pé por um barranco que dá acesso à Rodovia Raposo Tavares.Até o momento, quatro suspeitos foram detidos pelas equipes que atuam na ocorrência. Um quinto envolvido permanece foragido e as buscas continuam na região.A ocorrência segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas. O Cotia e Cia acompanha o caso.