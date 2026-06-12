Facetas dentárias: aliadas do sorriso ou causadoras de mau hálito?

Na estreia de sua coluna, a cirurgiã-dentista Tatiane Zanholo explica os benefícios e os cuidados necessários com as facetas dentárias, esclarecendo uma das dúvidas mais comuns dos pacientes: o procedimento pode causar mau hálito?

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Vou iniciar a minha coluna falando sobre um tema que gera tanto desejo quanto dúvidas: as facetas dentárias! As facetas dentárias têm se tornado uma solução popular para quem busca um sorriso “perfeito”, mas será que elas vêm sem complicações?





Neste artigo, vou discutir os prós e contras desse tratamento e responder a uma dúvida crescente entre os pacientes: as facetas podem causar mau hálito?





O que são facetas dentárias?





As facetas dentárias são lâminas de porcelana ou resina composta aplicadas na superfície dos dentes. Elas transformam sorrisos desgastados, manchados ou com formatos irregulares em um belo sorriso branco e uniforme.





Importante: Facetas são ótimas para dentes que realmente necessitam desse procedimento. Para dentes saudáveis, o clareamento pode ser uma alternativa mais natural. E lembre-se: não existe um tom de branco uniforme como o das facetas! Cada dente, cada sorriso é único!





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Indicação das facetas





As facetas são indicadas para corrigir problemas estéticos e pequenos desalinhamentos. Mas eu preciso te dizer: com 16 anos de experiência na área da ortodontia, para dentes desalinhados, o uso de aparelho é a melhor opção, garantindo um sorriso bonito e saudável.





Mau hálito e facetas: O que saber?





Apesar de melhorarem a estética, as facetas podem contribuir para o mau hálito se não forem cuidadas adequadamente. Restos de alimentos e placa bacteriana podem se acumular entre as facetas e os dentes naturais, criando um ambiente propício para bactérias.





Quais são os cuidados para não ter mau hálito?





Escove os dentes regularmente, use fio dental e faça limpezas profissionais. Se sentir um degrau entre o dente e a faceta, procure seu dentista para manutenção! Caso contrário, a sujeira pode acumular nesse degrau, causando mau hálito e inflamação na gengiva.





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O desgaste dental: É necessário?





Uma dúvida comum é sobre o desgaste do dente natural para a colocação das facetas. Embora um leve desgaste possa ser necessário para um ajuste perfeito, existem técnicas que permitem a aplicação de facetas sem desgastar significativamente os dentes naturais.





Consulta profissional





Conversar com seu dentista é crucial para determinar a melhor abordagem para você, equilibrando estética e saúde bucal.





Sorrindo com confiança





As facetas dentárias podem ser uma excelente opção para quem deseja um sorriso mais atraente. No entanto, é fundamental entender os cuidados necessários para evitar problemas como mau hálito. Consulte um dentista qualificado para garantir que as facetas sejam a escolha certa para o seu sorriso. Afinal, um sorriso saudável é um sorriso confiante!



