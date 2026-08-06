Posto dará picanha para quem abastecer 35 litros na inauguração nesta sexta-feira

Nova unidade terá programação especial durante todo o dia, com presença do ex-jogador Vampeta, DJ, Carreta Furacão e atrações para crianças

Foto: Ilustrativa

Quem abastecer 35 litros ou mais nesta sexta-feira (7) poderá levar uma peça de picanha para casa durante a inauguração de uma nova unidade da PitStop Hexa.

A inauguração acontece em Osasco, a partir das 6h, e a programação está prevista para seguir até a meia-noite. A ação da picanha é um dos destaques preparados para marcar a abertura do novo posto.Segundo a organização, o benefício será destinado aos clientes que atingirem o volume mínimo de 35 litros abastecidos, conforme as condições estabelecidas para a ação.A programação de inauguração também terá a presença do ex-jogador Vampeta, além de DJ e da Carreta Furacão. O evento contará ainda com pipoca, algodão-doce e outras atividades de entretenimento para famílias e crianças.A nova unidade da PitStop Hexa fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 1059, no Centro de Osasco.