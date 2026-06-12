Instituto Gira-Sol celebra dois anos como Pontão de Cultura e amplia ações culturais e sociais em Cotia

Reconhecimento do Ministério da Cultura fortalece projetos de formação, preservação da cultura popular e promoção dos direitos culturais na cidade

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O Instituto Gira-Sol, fundado por Mãe Alcina e reconhecido por seu trabalho de valorização da cultura afro-brasileira e popular, completa dois anos da certificação oficial como Pontão de Cultura, título concedido pelo Ministério da Cultura por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural.

A certificação, conquistada em 2024, representa o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo de mais de quatro décadas. Desde sua fundação, o instituto atua na preservação e transmissão de saberes tradicionais, promovendo atividades ligadas à música, dança, culinária, espiritualidade e à memória cultural de diferentes comunidades.O título de Pontão de Cultura reconhece iniciativas que contribuem para a formação cultural, a articulação em rede e a ampliação do acesso aos direitos culturais. Para o Gira-Sol, a certificação também fortaleceu sua atuação institucional, ampliando oportunidades de parcerias, participação em editais e visibilidade para os projetos desenvolvidos em Cotia e região.Nos últimos anos, a organização manteve uma agenda intensa de atividades voltadas à cultura popular brasileira. Entre as ações realizadas estão oficinas de Capoeira, em parceria com a Forças Unidas, e oficinas de Percussão desenvolvidas com a Arte na Lata, ambas instituições também reconhecidas como Pontos de Cultura.Na área de formação cidadã, o instituto promoveu palestras e debates em parceria com o Centro Humanista Mensagem de Silo. Um dos destaques foi o lançamento internacional do livro "Evolução da Psique Humana — O Que Está em Jogo Hoje?", que aborda reflexões sobre os princípios da paz e da não violência na sociedade contemporânea.O Gira-Sol também se destaca por iniciativas voltadas ao audiovisual e à valorização da identidade negra. Entre elas estão a Mostra de Cinema Negro de Cotia, realizada em diferentes espaços culturais do município, e o projeto Novas Vozes Periféricas, que oferece formação gratuita em cinema para estudantes da rede pública de ensino. A expectativa é que ambos os projetos retomem suas atividades em breve.Outra ação recente envolveu integrantes da Cia Barú, grupo de dança ligado ao instituto, que participaram de uma visita guiada ao Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, na capital paulista. A atividade reuniu crianças, jovens, adultos e idosos em uma experiência de troca de conhecimentos sobre a história e a contribuição da cultura afro-brasileira e africana.Além das ações culturais, o Instituto Gira-Sol mantém participação ativa em iniciativas voltadas à Cultura de Paz em Cotia, incluindo encontros do projeto Café com Axé, realizados em parceria com diferentes organizações da sociedade civil.Para a instituição, os dois anos de certificação como Pontão de Cultura representam mais do que um reconhecimento simbólico. O título reafirma a importância dos saberes preservados pelo instituto e fortalece sua continuidade por meio de políticas públicas, parcerias e ações que promovem inclusão, diversidade e acesso à cultura.