Ônibus com 44 passageiros pega fogo na Rodovia Bunjiro Nakao

Incêndio começou na parte frontal do ônibus; fogo foi controlado e trecho chegou a operar no sistema Pare e Siga

Imagem: Artesp

Um ônibus pegou fogo na tarde desta terça-feira (4) na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em Piedade, no interior de São Paulo. O veículo trafegava no sentido norte quando o motorista percebeu uma fumaça saindo da parte frontal.

Fogo foi controlado



O incêndio foi totalmente debelado às 17h34, de acordo com o registro da ocorrência.



Após o controle das chamas, o ônibus foi removido inicialmente até uma base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Mais tarde, um guincho particular chegou ao local e realizou a remoção definitiva do veículo.



A retirada foi concluída por volta das 20h13.



Trânsito chegou a ficar no Pare e Siga



Durante o atendimento à ocorrência, todas as faixas e o acostamento precisaram ser interditados nos dois sentidos da rodovia.



A interdição começou às 16h53 e terminou às 17h35, quando foi implantada uma operação Pare e Siga para organizar a passagem dos veículos.



O congestionamento chegou a aproximadamente 1 quilômetro no sentido leste, entre os quilômetros 92 e 93.



Após a conclusão dos trabalhos e a remoção do ônibus, a situação foi normalizada.



Até a última atualização, não havia informação sobre a causa do incêndio.

A ocorrência foi registrada na altura do km 92, por volta das 16h53. Ao perceber o problema, o condutor parou o ônibus no acostamento para verificar a situação. Em seguida, o fogo se alastrou pela parte dianteira do veículo.Segundo as informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável pela rodovia, cerca de 44 passageiros conseguiram deixar o ônibus antes da chegada do apoio. Ninguém ficou ferido.