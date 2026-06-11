Vídeo mostra o exato momento em que criminosos abandonam carro roubado e fogem em Cotia

Imagens obtidas pelo Cotia e Cia registram os cinco ocupantes deixando o veículo e correndo após perseguição que mobilizou equipes da GCM e da PM na cidade

Imagens obtidas pelo Cotia e Cia

durante uma ocorrência que mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar em Cotia na manhã desta quinta-feira (11). Imagens de uma câmera de monitoramento obtidas pela reportagem do Cotia e Cia registraram o momento em que os ocupantes de um veículo roubado abandonam o carro e fogem a pé

O vídeo mostra o automóvel branco parando em uma via da cidade, enquanto uma viatura da GCM se posiciona logo atrás. Em seguida, as portas do veículo são abertas e os ocupantes desembarcam rapidamente.Nas imagens, é possível ver cinco pessoas deixando o carro em poucos segundos. Parte dos suspeitos corre em direção a uma área de vegetação às margens da via, enquanto outros seguem pela pista tentando escapar do cerco montado pelas equipes de segurança.A gravação também mostra agentes da GCM saindo da viatura e iniciando o acompanhamento dos suspeitos logo após o abandono do automóvel.Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, o veículo havia sido roubado em São Roque e foi localizado por equipes da Guarda Municipal em Cotia. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes teriam iniciado uma fuga que passou pela região central da cidade.Ainda de acordo com as informações preliminares, houve disparos durante a ocorrência. Após o abandono do veículo, os suspeitos tentaram escapar por um barranco com acesso à Rodovia Raposo Tavares.Até a publicação desta reportagem, quatro suspeitos haviam sido detidos pelas equipes que atuavam na ocorrência. Um quinto envolvido seguia sendo procurado.A ocorrência segue em andamento.

Veja o vídeo abaixo:







