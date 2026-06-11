Vídeo mostra o exato momento em que criminosos abandonam carro roubado e fogem em Cotia

Imagens obtidas pelo Cotia e Cia registram os cinco ocupantes deixando o veículo e correndo após perseguição que mobilizou equipes da GCM e da PM na cidade
|Imagens obtidas pelo Cotia e Cia
Imagens de uma câmera de monitoramento obtidas pela reportagem do Cotia e Cia registraram o momento em que os ocupantes de um veículo roubado abandonam o carro e fogem a pé durante uma ocorrência que mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar em Cotia na manhã desta quinta-feira (11).
O vídeo mostra o automóvel branco parando em uma via da cidade, enquanto uma viatura da GCM se posiciona logo atrás. Em seguida, as portas do veículo são abertas e os ocupantes desembarcam rapidamente.
Nas imagens, é possível ver cinco pessoas deixando o carro em poucos segundos. Parte dos suspeitos corre em direção a uma área de vegetação às margens da via, enquanto outros seguem pela pista tentando escapar do cerco montado pelas equipes de segurança.
A gravação também mostra agentes da GCM saindo da viatura e iniciando o acompanhamento dos suspeitos logo após o abandono do automóvel.
Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, o veículo havia sido roubado em São Roque e foi localizado por equipes da Guarda Municipal em Cotia. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes teriam iniciado uma fuga que passou pela região central da cidade.
Ainda de acordo com as informações preliminares, houve disparos durante a ocorrência. Após o abandono do veículo, os suspeitos tentaram escapar por um barranco com acesso à Rodovia Raposo Tavares.
Até a publicação desta reportagem, quatro suspeitos haviam sido detidos pelas equipes que atuavam na ocorrência. Um quinto envolvido seguia sendo procurado.
A ocorrência segue em andamento.
Veja o vídeo abaixo: