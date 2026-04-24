Vacinação contra gripe em Cotia segue para públicos prioritários e preocupa pela baixa adesão

, a campanha de vacinação contra a influenza segue direcionada a grupos prioritários, e ainda registra baixa adesão no município.





Em Cotia, podem se vacinar:



Profissionais de saúde

Gestantes e puérperas

Professores do ensino básico e superior

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

Trabalhadores dos Correios e portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de jovens em medidas socioeducativas

Entre os grupos prioritários, os idosos apresentam a maior adesão até o momento, com cerca de 16% de cobertura.



A Secretaria de Saúde reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra complicações da doença. Entre os grupos prioritários, os idosos apresentam a maior adesão até o momento, com cerca de 16% de cobertura.A Secretaria de Saúde reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra complicações da doença.





Embora o município tenha registrado apenas 3 casos confirmados de influenza neste ano, sem mortes diretamente associadas, os quadros graves de SRAG podem estar relacionados a diferentes vírus respiratórios, incluindo a gripe.



As doses estão disponíveis nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira. A orientação é que quem faz parte dos grupos prioritários procure a vacinação o quanto antes para reduzir o risco de agravamento e internações.

A imunização contra a influenza não está aberta para toda a população neste momento e segue critérios definidos pelo Ministério da Saúde.