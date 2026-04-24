Vacinação contra gripe em Cotia segue para públicos prioritários e preocupa pela baixa adesão

Neto Rossi

Município tem menos de 10% do público-alvo imunizado em meio a casos graves de síndrome respiratória

Foto: Governo de SP

Em meio ao cenário de aumento de casos respiratórios em Cotia, a campanha de vacinação contra a influenza segue direcionada a grupos prioritários, e ainda registra baixa adesão no município.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que, em 2026, a cidade já contabiliza 104 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 6 internações em UTI e 5 mortes. Apesar disso, a cobertura vacinal contra a gripe ainda não atingiu 10% do público-alvo.

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A imunização contra a influenza não está aberta para toda a população neste momento e segue critérios definidos pelo Ministério da Saúde. 

Em Cotia, podem se vacinar:
 
  • Profissionais de saúde
  • Gestantes e puérperas
  • Professores do ensino básico e superior
  • Povos indígenas e quilombolas
  • Pessoas em situação de rua
  • Profissionais das forças de segurança e salvamento
  • Profissionais das Forças Armadas
  • Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais
  • Pessoas com deficiência permanente
  • Caminhoneiros
  • Trabalhadores do transporte coletivo
  • Trabalhadores dos Correios e portuários
  • População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de jovens em medidas socioeducativas

Entre os grupos prioritários, os idosos apresentam a maior adesão até o momento, com cerca de 16% de cobertura.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra complicações da doença. 

Embora o município tenha registrado apenas 3 casos confirmados de influenza neste ano, sem mortes diretamente associadas, os quadros graves de SRAG podem estar relacionados a diferentes vírus respiratórios, incluindo a gripe.

As doses estão disponíveis nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira. A orientação é que quem faz parte dos grupos prioritários procure a vacinação o quanto antes para reduzir o risco de agravamento e internações.
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