Poeta de Cotia é selecionada em concurso nacional e terá obra publicada em coletânea

Juliana Fernandes de Souza, a Jupoetisa, foi classificada com o poema “Melanina” entre centenas de autores de todo o país

Ju Poetisa. Foto: Divulgação





A escritora Juliana Fernandes de Souza, conhecida como Jupoetisa, moradora de Cotia, está entre os nomes selecionados no Concurso Nacional de Poesia Livre 2026 – Seleção Poesia Brasileira, promovido pela Vivara Editora Nacional.





Leia abaixo a poesia da autora







Eu me pergunto cá, como seria a vida, sem sapatear?

Reconstruo muros dia a dia, com blocos desenterrados de uma (bela) sala de estar;

Camuflo em escrita uma narrativas infinitas, que se não for em metáforas não posso falar.

Meço a vida de uma maneira sútil, enxergo coisas que ninguém nunca viu , mas também se eu disser, quem saberá?

Maquio pensamentos por frases poeticas,

São frases, são leves, vistas sem ética, sabe o que eu descobri? Que ter melanina e chegar no topo, é como subir uma escada ergometrica . (Isso cansa)



Aos 42 anos, Juliana atua como analista e encontrou na escrita uma forma de expressão sensível e profunda. Ela participou do concurso com o poema “Melanina”, obra que traduz sua identidade, vivências e olhar sobre o mundo por meio da poesia.O concurso reúne autores de diversas regiões do país e tem como proposta incentivar a produção literária contemporânea. Com tema livre, o certame valoriza diferentes estilos, narrativas e emoções, refletindo a pluralidade da literatura brasileira.Na edição de 2026, centenas de escritores participaram da seleção, que resultou na escolha de aproximadamente 250 poemas para integrar uma coletânea nacional. O resultado foi divulgado em abril.A classificação de Juliana representa um reconhecimento importante de seu trabalho e a coloca entre novos talentos da poesia brasileira contemporânea. Sua obra passará a compor a publicação, que reunirá diferentes vozes e perspectivas.Para a autora, a conquista tem um significado especial., afirmou.