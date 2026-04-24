Poeta de Cotia é selecionada em concurso nacional e terá obra publicada em coletânea

Juliana Fernandes de Souza, a Jupoetisa, foi classificada com o poema “Melanina” entre centenas de autores de todo o país
|Ju Poetisa. Foto: Divulgação
A escritora Juliana Fernandes de Souza, conhecida como Jupoetisa, moradora de Cotia, está entre os nomes selecionados no Concurso Nacional de Poesia Livre 2026 – Seleção Poesia Brasileira, promovido pela Vivara Editora Nacional.
Aos 42 anos, Juliana atua como analista e encontrou na escrita uma forma de expressão sensível e profunda. Ela participou do concurso com o poema “Melanina”, obra que traduz sua identidade, vivências e olhar sobre o mundo por meio da poesia.
O concurso reúne autores de diversas regiões do país e tem como proposta incentivar a produção literária contemporânea. Com tema livre, o certame valoriza diferentes estilos, narrativas e emoções, refletindo a pluralidade da literatura brasileira.
Na edição de 2026, centenas de escritores participaram da seleção, que resultou na escolha de aproximadamente 250 poemas para integrar uma coletânea nacional. O resultado foi divulgado em abril.
A classificação de Juliana representa um reconhecimento importante de seu trabalho e a coloca entre novos talentos da poesia brasileira contemporânea. Sua obra passará a compor a publicação, que reunirá diferentes vozes e perspectivas.
Para a autora, a conquista tem um significado especial. “Ser reconhecida em um concurso nacional é uma emoção indescritível. A poesia é uma parte essencial de quem eu sou, e ver meu trabalho ganhando espaço é muito gratificante”, afirmou.
Leia abaixo a poesia da autora
Melanina
Eu me pergunto cá, como seria a vida, sem sapatear?
Reconstruo muros dia a dia, com blocos desenterrados de uma (bela) sala de estar;
Camuflo em escrita uma narrativas infinitas, que se não for em metáforas não posso falar.
Meço a vida de uma maneira sútil, enxergo coisas que ninguém nunca viu , mas também se eu disser, quem saberá?
Maquio pensamentos por frases poeticas,
São frases, são leves, vistas sem ética, sabe o que eu descobri? Que ter melanina e chegar no topo, é como subir uma escada ergometrica . (Isso cansa)