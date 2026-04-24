Varanda do Granja reúne grandes marcas e amplia opções gastronômicas na região

Espaço no Shopping Granja Vianna combina diversidade culinária e ambiente diferenciado

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O Shopping Granja Vianna tem se consolidado como um destino gastronômico na região ao reunir opções variadas e de qualidade em um espaço exclusivo: a Varanda do Granja, localizada no piso L3 do empreendimento.





O ambiente reúne marcas conhecidas do público e oferece experiências que vão do casual ao sofisticado. Entre os destaques estão os hambúrgueres do Madero, os pratos com frutos do mar do Coco Bambu, a culinária italiana do Pecorino, a tradicional costelinha do Outback Steakhouse e as pizzas de massa característica da Pizza Hut.





Além da Varanda do Granja, o shopping conta com uma praça de alimentação diversificada, que amplia as opções para todos os públicos. Um diferencial é a programação de música ao vivo, realizada das 12h às 15h, no restaurante Varanda que complementa a experiência gastronômica dos visitantes.





Localizado no km 24 da Rodovia Raposo Tavares, o Shopping Granja Vianna funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h