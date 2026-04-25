Padrasto e enteado morrem após afogamento em Caucaia do Alto

Corpos foram localizados por equipes de resgate na tarde deste sábado (25), na Barragem Pedro Beicht; área foi isolada para perícia

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Duas pessoas morreram após um afogamento na Barragem Pedro Beicht, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, na tarde deste sábado (25). Duas pessoas morreram após um afogamento na Barragem Pedro Beicht, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, na tarde deste sábado (25).



De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas, padrasto e enteado, foram encontradas já sem vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros.



Inicialmente, os bombeiros informaram que duas vítimas haviam sido localizadas em estado gravíssimo, classificadas em grau 6 de afogamento, o mais severo na escala.





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O delegado responsável pela ocorrência determinou a preservação do local, que passará por perícia. A área, segundo as autoridades, é de difícil acesso, o que pode ter dificultado o trabalho de resgate.



O caso será investigado pela Delegacia de Cotia, que deve apurar as circunstâncias do afogamento.



As identidades das vítimas, até o momento, não foram divulgadas.



