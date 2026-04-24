Cotia registra mortes por síndrome respiratória e baixa vacinação acende alerta

Dados foram apurados pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Saúde do município

Foto: Agência RBS

A cidade de Cotia já registrou, em 2026, 104 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 6 internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 5 mortes, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde ao Cotia e Cia.

Entre os casos monitorados, foram confirmadas três ocorrências específicas de influenza no município, sem registro de óbitos relacionados diretamente ao vírus até o momento.De acordo com a Secretaria, a influenza não é analisada de forma isolada, mas dentro do conjunto de casos de SRAG, que engloba diferentes agentes virais, como covid-19 e vírus sincicial respiratório (VSR). Em algumas situações, são realizados exames específicos para identificar o tipo de vírus envolvido.Outro ponto que preocupa é a baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe. Segundo o levantamento mais recente, menos de 10% do público-alvo foi imunizado até agora. O grupo com maior cobertura é o de idosos, com cerca de 16%.A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenir casos graves e óbitos, e afirma que segue promovendo ações de conscientização para ampliar a cobertura ao longo da campanha.Diante do cenário, autoridades de saúde alertam para a importância de a população procurar os postos de vacinação, especialmente os grupos prioritários, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades.