Sem testes específicos, entenda como são diagnosticados casos de influenza em Cotia

Município detalha protocolos após cenário de casos graves de síndrome respiratória e reforça vacinação

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Após o registro de 104 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026, sendo 6 internações em UTI e 5 mortes, a Secretaria de Saúde de Cotia detalhou ao Cotia e Cia como é feito o diagnóstico dos casos de influenza na rede municipal. , sendo 6 internações em UTI e 5 mortes, a Secretaria de Saúde de Cotia detalhou ao Cotia e Cia como é feito o diagnóstico dos casos de influenza na rede municipal.

Segundo a pasta, não há realização rotineira de testes específicos para influenza nas unidades de urgência e emergência. Esse tipo de exame, de acordo com a Secretaria, não é amplamente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos municípios, sendo reservado para situações específicas e casos mais graves, conforme diretrizes estaduais e federais.Atualmente, a testagem disponível na rede municipal segue focada na covid-19, de acordo com os protocolos vigentes.Dentro desse cenário, a Secretaria explica que a influenza não é monitorada de forma isolada, mas sim dentro do conjunto de SRAG, que reúne diferentes vírus respiratórios, como gripe, covid-19 e o vírus sincicial respiratório (VSR). Esse modelo de vigilância é adotado em todo o país, já que os casos graves respiratórios podem ter múltiplas causas virais.Na prática, o diagnóstico da influenza, na maioria dos atendimentos, é feito com base na avaliação clínica e no contexto epidemiológico do paciente, considerando sintomas e histórico recente. Já os exames laboratoriais específicos costumam ser realizados apenas em situações mais graves, especialmente quando há necessidade de internação.Até o momento, o município confirmou 3 casos de influenza em 2026, sem registro de mortes diretamente associadas ao vírus.Outro ponto de atenção é a baixa cobertura vacinal contra a gripe, que ainda não alcança 10% do público-alvo. Entre os grupos prioritários, os idosos apresentam a maior adesão, com cerca de 16%.Diante dos números e do cenário de casos graves, a Secretaria reforça que a vacinação segue sendo a principal forma de prevenção contra complicações e óbitos. A imunização está disponível nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira.A orientação é que a população, especialmente pessoas dos grupos de risco, procure a vacina o quanto antes para reduzir as chances de agravamento das doenças respiratórias.