Mulher abandona criança para comprar drogas e é presa por tráfico em Cotia

Menina de 4 anos foi encontrada sozinha em apartamento; GCM apreendeu cocaína, dinheiro e equipamentos no local

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Google Street Views





Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e abandono de incapaz na manhã de segunda-feira (20), em Cotia. Segundo a polícia, ela não é mãe da criança envolvida no caso, mas madrinha da menina e responsável por cuidar dela no momento da ocorrência.

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) patrulhavam a região do bairro Jardim Nossa Senhora das Graças quando ouviram um pedido de ajuda e decidiram averiguar. No local, encontraram dois homens e a mulher. Nada de ilícito foi localizado com os homens, mas ela apresentou informações inconsistentes sobre sua identidade.Durante a abordagem, a suspeita afirmou que havia ido até o local para comprar entorpecentes. Em buscas nas proximidades, os guardas encontraram porções de substância semelhante à cocaína em meio a um matagal.A ocorrência ganhou contornos mais graves quando a mulher declarou que precisava ir embora rapidamente, pois havia deixado uma criança sozinha em casa. Diante da situação, os agentes seguiram até o endereço indicado, acompanhados pela mãe da menina.No imóvel, a criança, de 4 anos, foi encontrada sozinha. Durante a vistoria, os guardas localizaram diversos pacotes de substância semelhante à cocaína, além de dinheiro em espécie, celulares, rádios comunicadores e anotações. Ao todo, foram apreendidas centenas de porções da droga.Segundo o registro policial, ao perceber a presença dos agentes, a mulher demonstrou nervosismo e tentou impedir o acesso a um dos cômodos, onde mais entorpecentes foram encontrados. Em determinado momento, ela chegou a afirmar que “a casa havia caído”.O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue a um familiar responsável. Já a mãe da menina, de 25 anos, informou que não tinha conhecimento de qualquer atividade ilícita e não teve envolvimento criminal constatado.A suspeita permaneceu em silêncio durante o depoimento. A autoridade policial decretou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e abandono de incapaz.O caso segue sob investigação.