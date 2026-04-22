Doce Encontro e Pixote agitam dois dias de shows em Cotia

Evento acontece em maio no Thermas da Mata; ingressos custam a partir de R$ 69

Grupo Pixote. Foto: Divulgação

O Thermas da Mata, em Cotia, será palco de um fim de semana dedicado ao pagode, com shows de dois nomes conhecidos do gênero em dias consecutivos.









No dia 16 de maio, o grupo Doce Encontro abre a programação com um repertório marcado por sucessos românticos que embalam o público.Já no domingo, 17, quem assume o palco é o Pixote, encerrando o fim de semana com seus principais hits e prometendo uma apresentação animada.Os shows integram a programação especial do espaço, reunindo música ao vivo e entretenimento em um mesmo ambiente.Evento: 7º Esquenta ThermasDatas: 16 e 17 de maio de 2026Atrações:• 16/05 (sábado): Doce Encontro• 17/05 (domingo): PixoteLocal: Thermas da Mata – Estrada do Morro Grande, 3000Ingressos: a partir de R$69 (sábado), R$99 (domingo) ou R$119 (combo)