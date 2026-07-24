Acidente grave provoca mais de 5 km de congestionamento na Raposo Tavares, em Cotia

Colisão envolvendo um caminhão e ao menos dois veículos interdita rodovia no KM 35.

Reprodução: Redes Sociais

Um grave acidente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) causa um longo congestionamento na tarde desta sexta-feira (24), em Cotia. A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, no km 35, sentido interior, em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu um caminhão e dois veículos de passeio. A carga do caminhão se desprendeu e atingiu atingido os veículos. Por conta do acidente, a pista chegou a ficar interditada, provocando reflexos no trânsito. No momento, apenas o acostamento permanece interditado.



Segundo dados de aplicativos de navegação, o congestionamento ultrapassou os 5 quilômetros, com lentidão chegando até a altura do km 30.

Segundo a Motiva Sorocabana, concessionária responsável pela administração do trecho, duas vítimas leves foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Francisco, em Cotia. Uma outra vítima não sofreu ferimentos.