Metrô abre licitação para estudo da Linha 22-Marrom, que ligará Cotia a São Paulo

Etapa inicial vai analisar demanda e perfil de usuários do novo ramal com cerca de 30 km e 19 estações

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O Metrô de São Paulo divulgou nesta terça-feira (24) um aviso de licitação para a contratação de serviços técnicos voltados à elaboração de um estudo mercadológico da futura Linha 22-Marrom.

De acordo com o comunicado, o processo será realizado por meio de pregão eletrônico e tem como objetivo levantar dados sobre o perfil dos usuários, a demanda e o potencial de utilização do novo ramal. A etapa é considerada inicial e fundamental para a estruturação do projeto.A sessão pública está marcada para a manhã do dia 14 de abril, e o edital completo ficará disponível a partir desta quarta-feira (25).A futura Linha 22-Marrom deve ligar Cotia à capital paulista, com cerca de 30 quilômetros de extensão e previsão de 19 estações ao longo do trajeto. O projeto inclui sete paradas no município, atendendo regiões como Granja Viana, Mesopotâmia, Estrada do Embu, Parque Alexandra, Jardim Sabiá, Santo Antônio e o centro.Além de ampliar a mobilidade na região, a linha deve se integrar a outros importantes eixos de transporte da Região Metropolitana, com conexões previstas com a Linha 9 – Esmeralda, a Linha 4 – Amarela e a Linha 2 – Verde.