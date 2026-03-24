Vídeo mostra momento em que caminhões colidem e tombam na Raposo Tavares, em Cotia

Imagens registram batida lateral seguida de tombamento no km 21; acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (24)

Imagens: Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que dois caminhões colidem e tombam na manhã desta terça-feira (24) no km 21 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.





De acordo com informações apuradas no local, o caminhão Iveco trafegava no sentido oeste pela faixa 2 quando realizou a mudança para a faixa 1, momento em que ocorreu a colisão com um caminhão Volks.





Apesar da gravidade da ocorrência, os motoristas envolvidos saíram ilesos. O acidente gerou reflexos no trânsito, com cerca de 10 quilômetros de lentidão no sentido oeste, entre os kms 11 e 21. Já na pista interna, o congestionamento chegou a aproximadamente 5,3 quilômetros.



As circunstâncias da colisão devem ser apuradas pelas autoridades. Após a batida, ambos os veículos tombaram, o Iveco na faixa 3 da pista principal e o Volks na faixa 1 da alça de saída.Apesar da gravidade da ocorrência, os motoristas envolvidos saíram ilesos. O acidente gerou reflexos no trânsito, com cerca de 10 quilômetros de lentidão no sentido oeste, entre os kms 11 e 21. Já na pista interna, o congestionamento chegou a aproximadamente 5,3 quilômetros.As circunstâncias da colisão devem ser apuradas pelas autoridades. De acordo com informações apuradas no local, o caminhão Iveco trafegava no sentido oeste pela faixa 2 quando realizou a mudança para a faixa 1, momento em que ocorreu a colisão com um caminhão Volks.

Nas imagens (veja abaixo), é possível ver quando um dos veículos tenta mudar de faixa e atinge lateralmente o outro caminhão. Com o impacto, os dois perdem o controle e acabam tombando na pista.