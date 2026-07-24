Caminhão dá ré, derruba carga e deixa dois feridos na Raposo Tavares, em Cotia

Vítimas tiveram ferimentos leves
De acordo com informações da Artesp e da Motiva Sorocabana, o caminhão acabou atingindo dois veículos que trafegavam pela rodovia. Com o impacto, parte da carga foi derramada sobre a pista, contribuindo para a interdição da via e o longo congestionamento registrado durante a tarde.
O acidente deixou duas pessoas com ferimentos leves. As vítimas, que estavam nos veículos atingidos, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Francisco, em Cotia.
Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.
Mais cedo, o Cotia e Cia mostrou que o acidente causava um congestionamento superior a 5 quilômetros, com reflexos até a altura do km 30. As causas da manobra que fez o caminhão retornar de ré na rodovia deverão ser apuradas.
A situação do trânsito foi sendo normalizada após o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos envolvidos.