Vídeo de duas onças foi gravado em Caucaia do Alto? Veja o que se sabe

Imagens viralizaram nas redes sociais e levantaram dúvidas sobre o verdadeiro local onde o flagrante foi registrado
|Reprodução: Redes Sociais
Um vídeo que mostra duas onças caminhando sobre uma linha férrea viralizou nas redes sociais e em grupos de mensagens com a informação de que teria sido gravado em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. No entanto, não há qualquer evidência que confirme que as imagens foram registradas no município.
A equipe do Cotia e Cia analisou o conteúdo e verificou que o mesmo vídeo vem sendo compartilhado por páginas de diferentes cidades, sempre acompanhado da alegação de que o flagrante ocorreu na região. Isso indica que a localização informada nas publicações não pode ser considerada confiável.
O portal também tentou identificar o local da gravação, mas não encontrou elementos que permitissem confirmar onde as imagens foram registradas. No vídeo, não há placas, construções ou outros pontos de referência capazes de indicar a localização. Além disso, a pessoa que realizou a filmagem não informa onde o registro foi feito.
Mesmo sem qualquer comprovação, diversas páginas e perfis passaram a divulgar o vídeo como se o flagrante tivesse ocorrido em Caucaia do Alto.
Embora a região possua áreas de mata e seja possível o aparecimento de animais silvestres, não existem, até o momento, elementos que permitam afirmar que este vídeo tenha sido gravado em Cotia. Diante disso, a informação deve ser tratada com cautela para evitar a disseminação de conteúdo sem comprovação.