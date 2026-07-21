Vídeo de duas onças foi gravado em Caucaia do Alto? Veja o que se sabe

Imagens viralizaram nas redes sociais e levantaram dúvidas sobre o verdadeiro local onde o flagrante foi registrado

Reprodução: Redes Sociais



O portal também tentou identificar o local da gravação, mas não encontrou elementos que permitissem confirmar onde as imagens foram registradas. No vídeo, não há placas, construções ou outros pontos de referência capazes de indicar a localização. Além disso, a pessoa que realizou a filmagem não informa onde o registro foi feito.



Mesmo sem qualquer comprovação, diversas páginas e perfis passaram a divulgar o vídeo como se o flagrante tivesse ocorrido em Caucaia do Alto.



Embora a região possua áreas de mata e seja possível o aparecimento de animais silvestres, não existem, até o momento, elementos que permitam afirmar que este vídeo tenha sido gravado em Cotia. Diante disso, a informação deve ser tratada com cautela para evitar a disseminação de conteúdo sem comprovação.

Um vídeo que mostra duas onças caminhando sobre uma linha férrea viralizou nas redes sociais e em grupos de mensagens com a informação de que teria sido gravado em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. No entanto, não há qualquer evidência que confirme que as imagens foram registradas no município.A equipe do Cotia e Cia analisou o conteúdo e verificou que o mesmo vídeo vem sendo compartilhado por páginas de diferentes cidades, sempre acompanhado da alegação de que o flagrante ocorreu na região. Isso indica que a localização informada nas publicações não pode ser considerada confiável.