Investigado por morte de mulher a facadas em bar de Cotia é preso após quase um mês

Catarino Edson Menezes do Carmo se entregou à polícia nesta quarta-feira (11) e teve prisão temporária cumprida pela morte de Ariana Ferreira dos Santos

Foto: Polícia Civil de Cotia

O homem investigado pela morte de Ariana Ferreira dos Santos, de 36 anos, ocorrida em um bar no Jardim Cláudio, em Cotia, se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira (11).





Catarino Edson Menezes do Carmo teve a prisão temporária de 30 dias cumprida, quase um mês após o crime, que aconteceu no dia 13 de fevereiro.

Relembre o caso



O crime ocorreu em um bar localizado na Rua Interlagos, no bairro Jardim Cláudio. Segundo o boletim de ocorrência, Ariana estava no estabelecimento acompanhada de uma amiga quando teve início uma discussão com o homem investigado pelo crime.



Durante o desentendimento, a mulher foi atingida por diversos golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.



Outra pessoa ficou ferida



Durante a agressão, um homem de 57 anos tentou intervir para defender a vítima e acabou sendo atingido por uma facada na região abaixo da axila. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico.



Após o ataque, o autor fugiu do local antes da chegada das equipes da Guarda Civil Municipal, o que deu início às diligências da Polícia Civil para localizá-lo.



Investigação



O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como homicídio consumado e tentativa de homicídio. Desde então, a Polícia Civil vinha realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o investigado.



Com a apresentação de Catarino à polícia e o cumprimento da prisão temporária, as investigações seguem para a coleta de novos depoimentos e demais elementos que possam esclarecer completamente o caso.

De acordo com informações da polícia, a prisão foi realizada em cumprimento a mandado expedido pela Justiça, após pedido apresentado pela Polícia Civil durante as investigações do caso.