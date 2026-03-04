Jovem de 22 anos é assassinado com tiros na cabeça em bairro de Cotia

Atirador teria descido de um HB20 branco, efetuado os disparos e fugido; ninguém foi preso até o momento

Guilherme Fernandes não resistiu aos ferimentos. Foto: Redes Sociais

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (2), na Rua Vitória, no Parque Turiguara, em Cotia. A vítima foi identificada como Guilherme Fernandes Freitas, que morreu ainda no local após ser atingido por disparos na cabeça.

De acordo com o registro, policiais militares foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo por volta das 19h19. Quando a equipe chegou, o Samu já prestava atendimento, mas Guilherme não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local.O irmão da vítima relatou que estava em casa, nas proximidades, quando ouviu cerca de cinco ou seis tiros. Ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou o irmão caído na calçada, com sangramento pela boca.Moradores informaram que o autor dos disparos teria chegado em um veículo HB20 branco, descido do carro, efetuado os tiros e fugido em seguida. Até o momento, ninguém foi preso.Ainda conforme o registro policial, Guilherme possuía antecedentes por porte ilegal e tráfico de entorpecentes. A família informou desconhecer possíveis ameaças ou desentendimentos recentes.A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Delegacia de Cotia, que busca identificar e localizar o autor do crime.