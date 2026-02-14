Suspeito de feminicídio é procurado após matar mulher a facadas em bar de Cotia

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (13)
|Foto: Redes Sociais
A Polícia Civil realiza diligências para localizar Catarino Menezes, suspeito de um feminicídio ocorrido na noite de sexta-feira (13), em um bar na Rua Interlagos, no Jardim Cláudio, em Cotia. O homem é apontado como autor do ataque que resultou na morte de Ariana Ferreira dos Santos, de 36 anos.
De acordo com o boletim de ocorrência, Ariana estava no estabelecimento acompanhada de uma amiga quando teve início uma discussão com o suspeito. Durante o desentendimento, ele teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima.
Ariana chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
Um homem identificado como Valmir Ferreira Lima tentou intervir na agressão e também foi atingido por golpes de faca na região abaixo da axila. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro do Parque São Jorge e posteriormente transferido ao Hospital de Cotia.
Após o crime, o suspeito fugiu do local antes da chegada das equipes da Guarda Civil Municipal.O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio na delegacia central de Cotia.. A Polícia Civil segue com as investigações.