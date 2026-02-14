Suspeito de feminicídio é procurado após matar mulher a facadas em bar de Cotia

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (13)

Foto: Redes Sociais

A Polícia Civil realiza diligências para localizar Catarino Menezes, suspeito de um feminicídio ocorrido na noite de sexta-feira (13), em um bar na Rua Interlagos, no Jardim Cláudio, em Cotia. O homem é apontado como autor do ataque que resultou na morte de Ariana Ferreira dos Santos, de 36 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ariana estava no estabelecimento acompanhada de uma amiga quando teve início uma discussão com o suspeito. Durante o desentendimento, ele teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima.

Ariana chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Um homem identificado como Valmir Ferreira Lima tentou intervir na agressão e também foi atingido por golpes de faca na região abaixo da axila. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro do Parque São Jorge e posteriormente transferido ao Hospital de Cotia.

Após o crime, o suspeito fugiu do local antes da chegada das equipes da Guarda Civil Municipal.





Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do suspeito pode ser comunicado às autoridades de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.

O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio na delegacia central de Cotia.. A Polícia Civil segue com as investigações.