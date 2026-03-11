Estação Faria Lima do metrô de SP muda de nome após acordo com banco digital

Parceria comercial fará com que uma das estações mais movimentadas da Linha 4-Amarela ganhe um novo “sobrenome”

Foto: Redes Sociais

Uma das estações mais conhecidas do metrô de São Paulo acaba de ganhar um novo nome. A concessionária ViaQuatro, responsável pela Linha 4-Amarela, anunciou que a estação Faria Lima passou a se chamar Faria Lima – PagBank, após um acordo de naming rights com o banco digital.

Com a mudança, a marca passa a aparecer em diversos pontos da estação, como placas de identificação, acessos, elevadores, escadas rolantes e mapas de orientação. O nome também será citado nos avisos sonoros e nos letreiros dentro dos trens quando o metrô parar no local.A estação fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, entre as ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, próxima ao Largo da Batata, no distrito de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.Segundo o banco, a escolha da estação se deve à importância do local na malha metroviária e à relevância da região para o mercado financeiro do país. A empresa também destacou a afinidade visual com a estação, já que a cor amarela está presente tanto na Linha 4 quanto na identidade da marca.O valor pago pelo acordo e o tempo de duração do contrato não foram divulgados. A parceria ocorre no ano em que o PagBank completa 20 anos de atuação, atualmente com mais de 33 milhões de clientes no Brasil.A mudança segue uma tendência adotada no sistema metroviário paulista, em que empresas compram naming rights para associar suas marcas a estações. Outros exemplos são Paulista-Pernambucanas, na própria Linha 4-Amarela, Saúde-Ultrafarma, na Linha 1-Azul, e Carrão-Assaí Atacadista, na Linha 3-Vermelha.Esse tipo de acordo permite que o Metrô e o Governo do Estado de São Paulo aumentem receitas não tarifárias, sem impactar diretamente o valor da passagem paga pelos usuários.