Estação Faria Lima do metrô de SP muda de nome após acordo com banco digital

Parceria comercial fará com que uma das estações mais movimentadas da Linha 4-Amarela ganhe um novo “sobrenome”
|Foto: Redes Sociais
Uma das estações mais conhecidas do metrô de São Paulo acaba de ganhar um novo nome. A concessionária ViaQuatro, responsável pela Linha 4-Amarela, anunciou que a estação Faria Lima passou a se chamar Faria Lima – PagBank, após um acordo de naming rights com o banco digital.
Com a mudança, a marca passa a aparecer em diversos pontos da estação, como placas de identificação, acessos, elevadores, escadas rolantes e mapas de orientação. O nome também será citado nos avisos sonoros e nos letreiros dentro dos trens quando o metrô parar no local.
A estação fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, entre as ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, próxima ao Largo da Batata, no distrito de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.
Segundo o banco, a escolha da estação se deve à importância do local na malha metroviária e à relevância da região para o mercado financeiro do país. A empresa também destacou a afinidade visual com a estação, já que a cor amarela está presente tanto na Linha 4 quanto na identidade da marca.
O valor pago pelo acordo e o tempo de duração do contrato não foram divulgados. A parceria ocorre no ano em que o PagBank completa 20 anos de atuação, atualmente com mais de 33 milhões de clientes no Brasil.
A mudança segue uma tendência adotada no sistema metroviário paulista, em que empresas compram naming rights para associar suas marcas a estações. Outros exemplos são Paulista-Pernambucanas, na própria Linha 4-Amarela, Saúde-Ultrafarma, na Linha 1-Azul, e Carrão-Assaí Atacadista, na Linha 3-Vermelha.
Esse tipo de acordo permite que o Metrô e o Governo do Estado de São Paulo aumentem receitas não tarifárias, sem impactar diretamente o valor da passagem paga pelos usuários.