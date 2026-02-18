Polícia pede prisão temporária de homem investigado por feminicídio em Cotia

Pedido foi encaminhado à Justiça; homem apontado como autor do crime segue sendo procurado

investigado no homicídio de uma mulher ocorrido na última sexta-feira (13), na Rua Interlagos, no Jardim Cláudio, em Cotia. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A Polícia Civil representou pela prisão temporária de Catarino Menezes,na Rua Interlagos, no Jardim Cláudio, em Cotia. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a nota enviada pela pasta, o pedido de prisão temporária foi encaminhado à Justiça e equipes da delegacia do município realizam diligências para localizar o autor. O caso segue sob investigação.A vítima é Ariana Ferreira dos Santos, de 36 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava em um bar acompanhada de uma amiga quando teve início uma discussão com o suspeito. Durante o desentendimento, o homem teria desferido diversos golpes de faca contra a mulher.Ariana foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.Um homem de 57 anos tentou intervir na agressão e também foi atingido por golpes de faca na região abaixo da axila. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico.Após o crime, o suspeito fugiu do local antes da chegada das equipes da Guarda Civil Municipal. A Polícia Civil segue realizando diligências para localizá-lo.O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio na delegacia central de Cotia.