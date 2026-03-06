Cotia terá corrida e caminhada noturna em homenagem ao Mês das Mulheres

Primeira edição da Night Run do grupo Corre Cotia Run acontece no dia 21 de março, com largada em frente à Prefeitura

Imagem ilustrativa





A cidade de Cotia se prepara para receber um evento que promete unir esporte, saúde e integração social. No próximo dia 21 de março, o grupo Corre Cotia Run realiza a primeira edição da Night Run, uma corrida e caminhada noturna idealizada para celebrar o Mês das Mulheres.



Comunidade que nasceu nas redes sociais



O Corre Cotia Run surgiu com o objetivo de criar uma comunidade de corredores e caminhantes inicialmente conectados pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. O que começou como um espaço para troca de dicas e incentivo à prática esportiva acabou se transformando em um grupo ativo que promove treinos e encontros presenciais.



A proposta do projeto é simples: usar a tecnologia para aproximar pessoas que desejam se exercitar, garantindo companhia nos treinos e fortalecendo o senso de comunidade entre os moradores da cidade.





Benefícios além do exercício



Segundo a organização, a iniciativa busca estimular hábitos saudáveis e também promover benefícios que vão além da atividade física.



A caminhada e a corrida ajudam no fortalecimento físico e cardiovascular, além de incentivar a mobilidade e a prática regular de exercícios. Outro ponto destacado é o impacto no bem-estar mental, já que o contato social contribui para reduzir o isolamento e melhorar a autoestima.



O formato noturno do evento também foi pensado para oferecer um ambiente seguro e acolhedor, incentivando a participação de mulheres, idosos e iniciantes que desejam ocupar os espaços públicos da cidade com mais tranquilidade.



Porta de entrada para novos participantes



A expectativa da organização é que a Night Run funcione como uma porta de entrada para que mais moradores passem a integrar a comunidade de corredores.



“Nossa meta é que este evento seja uma porta de entrada. Queremos que as pessoas sintam a energia do grupo e decidam continuar conosco, fortalecendo nossa rede para gerar saúde para cada vez mais moradores de Cotia”, afirma a organização.



A participação é simples: basta se inscrever (NESTE LINK), comparecer com tênis confortável e disposição para caminhar ou correr, além de aproveitar a oportunidade para fazer novas amizades.



A expectativa da organização é que a Night Run funcione como uma porta de entrada para que mais moradores passem a integrar a comunidade de corredores., afirma a organização.A participação é simples: basta se inscrevercomparecer com tênis confortável e disposição para caminhar ou correr, além de aproveitar a oportunidade para fazer novas amizades.

Serviço



Evento: Corre Cotia Run – Edição Night Run

Data: 21 de março

Local: Em frente à Prefeitura de Cotia

Horário: Concentração às 17h | Largada às 18h

Percurso: Prefeitura de Cotia até o McDonald’s e retorno (cerca de 4 km)

NESTE LINK

Instagram: @correcotiarun | @sttuoriginal | @opersonalfrango Inscrições -Instagram: @correcotiarun | @sttuoriginal | @opersonalfrango

O encontro será aberto ao público e deve reunir participantes de diferentes idades que buscam qualidade de vida e convivência por meio da prática esportiva. O percurso terá cerca de 4 quilômetros, com largada em frente à Prefeitura de Cotia, seguindo até o McDonald’s e retornando ao ponto inicial.A concentração está marcada para 17h, com momento de integração e fotos entre os participantes. A largada oficial acontece às 18h.